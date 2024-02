Actualmente el Estado de Chile entrega una serie de subsidios para la compra o construcción de viviendas, sin embargo, junto a ellos también hay un desconocido subsidio que permite la adquisición de terrenos , aunque con requisitos muy específicos, los cuales te contamos a continuación.

¿En busca de terreno propio? El subsidio para comprar tierras que existe en Chile

Nos referimos al “Subsidio para la Adquisición de Tierras” , el cual consiste en la entrega de un monto de hasta $25 millones para que familias o comunidades indígenas que no tienen territorio suficiente para desarrollar proyectos sustentables puedan adquirir tierras.

El tiempo de vigencia de este subsidio es de seis meses desde que recibe su certificado.

No obstante, este subsidio tuvo su último proceso de postulación en enero del 2021, mientras que los años 2022 y 2023 no hubo convocatoria. De momento, se desconoce si habrá o no llamado durante este 2024.

Los requerimientos de este subsidio varían de acuerdo a si uno postula como persona natural indígena, como socio de una comunidad indígena o como parte de una comunidad indígena en general.

Los postulantes individuales deben llevar:

Copia de certificado de calidad indígena cuando el documento no se encuentre disponible en CONADI.

cuando el documento no se encuentre disponible en CONADI. Comprobante de ahorro: Cartola, colilla, libreta de ahorro u otros documentos que acrediten el monto de ahorro señalado por el o la postulante. Estos antecedentes deberán indicar claramente el nombre y primer apellido o RUN de la persona que postula.

Estos antecedentes deberán indicar claramente el nombre y primer apellido o RUN de la persona que postula. Copia simple de inscripción de dominio del o los bienes raíces rurales declarados en el sistema de postulación, con certificación de vigencia, que posean los integrantes del grupo familiar (según Registro Social de Hogares a la fecha de evaluación), a excepción de los adquiridos a través del fondo de Tierras y Aguas Indígenas de la CONADI.

con certificación de vigencia, que posean los integrantes del grupo familiar (según Registro Social de Hogares a la fecha de evaluación), a excepción de los adquiridos a través del fondo de Tierras y Aguas Indígenas de la CONADI. Certificado de avalúo fiscal del o los bienes raíces rurales declarados, con clasificación de uso de suelo, a excepción de las regiones de Magallanes y Aysén, donde se deberá presenta certificado de avalúo fiscal simple.

Si deseas conocer los documentos solicitados para comunidades o como parte de una comunidad, ingresa AQUÍ y dirígete a la sección “¿Qué necesito para hacer el trámite?”, ubicada en la parte baja del sitio web de ChileAtiende.