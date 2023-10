El Aporte Familiar Permanente, conocido como ex Bono Marzo, es un beneficio estatal que se paga anualmente a las familias de menores ingresos en Chile.

Aunque la información para el aporte de 2024 aún no se ha publicado, se pueden considerar ciertos detalles basándose en las ediciones anteriores.

¿Hasta qué fecha puedo revisar si tengo el Bono Marzo? Conoce si tienes el pago pendiente

Es cierto que algunas personas podrían tener un Bono Marzo de años anteriores que aún no han cobrado. El pago del bono tiene un plazo para ser retirado, y si no se reclama dentro de ese período, el beneficio vence.

Para consultar si tienes pagos pendientes el Bono Marzo ingresa a consulta.aportefamiliar.cl y vez dentro, escribe tu RUT, fecha de nacimiento y haz clic en “Consultar”.

Cabe destacar que el plazo para cobrar el Bono Marzo es de 9 meses desde la fecha de emisión del beneficio. Si una persona no lo ha cobrado dentro de ese período, el bono se considerará vencido y no podrá ser reclamado posteriormente.

¿Quiénes reciben el Bono Marzo?

El Bono Marzo 2024 se entregará a personas que cumplan con ciertos requisitos a diciembre de 2023.

Estos requisitos incluyen estar recibiendo Subsidio Familiar, pagos por Asignación Familiar o Maternal, o haber pertenecido al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o a Chile Solidario.

El monto del bono entregado en el año 2023 fue de $59.452, y además, se entregó un pago extraordinario (adicional) del mismo monto. Para el año 2024, se espera que el monto sea similar, aunque el pago adicional estará sujeto a lo que decida el Gobierno.

Por otra parte, este beneficio no está afecto a descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable), ni de cotizaciones previsionales o de salud (no es imponible).

Fechas de pago del Bono Marzo

En cuanto a las fechas de pago, en el año 2023 se realizaron en tres grupos en diferentes fechas:

Grupo 1: Desde el 15 al 28 de febrero.

Grupo 2: Desde el 1 al 14 de marzo.

Grupo 3: Desde el 15 de marzo.

¿Cómo se paga el Bono Marzo?

El beneficio contempla 3 modalidades de pago:

Si la persona no es beneficiaria habitual del IPS y tiene CuentaRUT vigente, se le depositará el Aporte Familiar Permanente en esa cuenta. Si la persona no es beneficiaria habitual del IPS y no tiene CuentaRUT, el Aporte se le pagará en forma presencial. Para conocer su fecha y lugar de pago, debe consultar en www.aportefamiliar.cl una vez que estén publicadas las nóminas. En el caso de las personas que reciben habitualmente (cada mes) beneficios del IPS, si cumplen los requisitos se les pagará el Aporte de la misma manera como reciben esos beneficios.