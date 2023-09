Desde la Junta Nacional de Escolaridad y Becas (Junaeb) informaron el robo de más de 3 mil computadores que serían destinados a las Becas Acceso a la Tecnología, Información y Comunicaciones (Beca TIC).

No obstante, Junaeb habría recuperado algunos de estos computadores robados en Colchane.

Becas TIC: Roban más de 3 mil computadores para estudiantes ¿Qué pasará con la entrega?

Junaeb reveló a través de un comunicado que “con fecha 01 de septiembre de 2023 la empresa Lenovo — quien es proveedora de computadores para las Becas Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (Beca TIC) — nos notificó que se vieron afectados por un robo de 3.720 computadores, los que serían destinados a nuestro programa”.

En cuanto a la recuperación de los mismos “el pasado 11 de septiembre de 2023, fuimos notificados por Carabineros de la Comisaría de Colchane sobre la incautación de 25 computadores, los cuales eran transportados en las respectivas cajas”.

“Este robo no representó un costo ni un perjuicio contractual para nuestro Servicio, puesto que los computadores aún no habían sido recepcionados de manera conforme por Junaeb. De manera que, no fue necesario activar protocolos de contingencia para esta situación”, agregaron.

Los computadores iban dirigidos a la Beca TIC

En ese contexto, desde el organismo detallaron que “la empresa proveedora trabaja por cumplir con la máxima diligencia en la entrega de los portátiles sustraídos, los que serían destinados a nuestro Programa Beca TIC, de manera que nuestra institución pueda dar cumplimento en los tiempos y formas que corresponde en aquellas comunidades educativas que aún están en proceso de entrega”.

¿Qué es la Beca TIC?

La Beca TIC tiene como objetivo reducir todo lo que son las brechas de acceso y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. De esta forma respaldan el aprendizaje y se complementa con todo lo relacionado a los aparatos tecnológicos en vistas de una mejora.