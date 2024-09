Cuando parecía que el invierno se había ido con la llegada de septiembre y las altas temperaturas, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció el regreso de las lluvias en Santiago para esta semana. Revisa a continuación todos los detalles.

¿A qué hora llueve en Santiago? Avisan la caída de chubascos en la RM

Meteorología anunció que esta semana se vivirá una brusca baja de temperatura en la Región Metropolitana, bajando los termómetros a temperaturas que oscilarán entre 17° y 18°, pero eso no es todo, porque adicionalmente se confirmó la llegada de un episodio de lluvias que afectará a gran parte de la región entre el martes 10 de septiembre y el miércoles 11 de septiembre.

El sitio web de la entidad señala que este martes los cielos estarán cubiertos en su mayoría durante todo el día con temperaturas que no superarán los 19°, mientras que los chubascos comenzarán durante la noche de esta jornada y se extenderán hasta la madrugada del miércoles 11 en gran parte de la RM , no obstante, en zonas como precordilleranas y cordilleranas de la región (sector oriente y San José de Maipo) los chubascos no vendrán solos y también habrá vientos, estos últimos podrían ser entre 25 km/h y hasta 40 km/h, despertando los avisos de meteorología.

DMC emitió un aviso por fuertes vientos entre Coquimbo y el Maule.

¿Lloverá en Santiago para Fiestas Patrias? Hasta el momento no se aprecian lluvias para la semana del 18, incluso las temperaturas sobre 20° regresarían el sábado 14.

Revisa, a continuación, el pronóstico del tiempo para Santiago esta semana:

