Windows 95 cumple 25 años y recordamos su lanzamiento que contó hasta con los Rolling Stones

Algunos quizás no nacían, pero lo más seguro es que han escuchado hablar de Windows 95, el sistema operativo emblema de Microsoft que cambió la forma de relacionarnos con los computadores.

Windows 95 fue lanzado un 24 de agosto de 1995, por lo que hoy cumple 25 años, un cuarto de siglo en el que aún perduran algunas de sus funciones.

Fue en esta versión de Windows que apareció el botón de inicio o la barra de tareas, elementos que hasta el día de hoy son parte esencial de cualquier versión de este SO.

Pero además, este fue el Windows que impulsó a la fortuna de Bill Gates, ya que es uno de los más vendidos de la historia y y transformó al fundador de Microsoft en uno de los millonarios más importantes del mundo.

Bill Gates impulsó su fortuna con Windows 95.

Lanzamiento de nivel mundial



Pero uno de los hechos más recordados de este Windows 95 fue el lanzamiento, que contó con un comercial musicalizado por The Rolling Stones, quienes pusieron la canción Start Me Up como parte de Windows 95.

Fue tan apoteósico el lanzamiento que hicieron una sitcom con Jennifer Anniston y Matthew Perry, de Firends, para hablar del nuevo sistema operativo.

Quizás esa fue la clave para que se vendieran más de 7 millones de copias en las primeras cinco semanas.