El Presidente Gabriel Boric acusó que, en medio del estallido social, se cometieron "abusos sexuales" por parte de las fuerzas policiales, declaraciones que no cayeron naada bien en la oposición, quienes oficiaron a La Moneda a explicar los dichos. Más allá de ello, el Ministerio Público reportó 364 querellas por violencia sexual y el INDH reportó 432 casos.

El Presidente Gabriel Boric recibió una serie de críticas luego de comentar que, entre las vulneraciones a los derechos humanos vividas en marco del estallido social, hubo casos donde las fuerzas policiales incluso cometieron abusos sexuales.

Dentro de la conmemoración del tercer aniversario del 18-O, el mandatario valoró el trabajo de Carabineros en la lucha contra la delincuencia y señaló que las violaciones a los DDHH cometidas durante la revuelta "no son representativas de la labor diaria que realiza" la institución en el día a día.

“Como Estado, debemos asumir que el control policial de esos meses, sobrepasó los límites de lo aceptable. Hubo muertos, abusos sexuales, mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune, y no se puede volver a repetir”, fueron las palabras de Boric.

A lo cual agregó que es “indispensable” que se investiguen los abusos policiales, ya que, “no solo es un acto de justicia a las víctimas, sino que también es un acto de justicia con la institución policial, cuya actuación no debe ser confundida con acciones que fueron gravísimas y condenables, porque no son representativas de la labor diaria que más de 60 mil carabineros realizan día a día a lo largo y ancho de nuestro país".

Estas palabras no cayeron nada bien en la oposición y un grupo de RN ofició al mandatario para aclarar sus dichos.

Violencia sexual en estallido social

Hasta ahora existe una sola condena por violencia sexual en marco del estallido social. Se trata de una sentencia contra una funcionaria policial por delito de apremios ilegítimos. De acuerdo a la información proporcionada por el Poder Judicial, el 23 de octubre del 2019 Carabineros tomó detenidas a dos mujeres y un hombre, al llegar a la Comisaría, la funcionaria obligó a las mujeres a desnudarse, mostrando la zona genital.

Más allá de este caso, el Ministerio Público elaboró un informe de hechos denunciados del 18 de octubre 2019 al 31 de marzo del 2020, donde se contabilizaron 364 denuncias de violencia sexual: 258 denuncias de desnudamiento y violencia sexual; 27 de amenazas de perpetrar abuso sexual y 12 denuncias de violación y abuso sexual agravado.

Por su parte, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), explicaron que, pese a que no existen muchas condenas, no quiere decir que no hayan ocurrido tales hechos.

‘‘En las querellas que tenemos, al menos un 15% son por violencia sexual. Pero, no necesariamente puede haber condenas de eso y eso no niega las violaciones a los derechos humanos. La condena lo que busca en el sistema penal es encontrar al culpable y no siempre se logra dar con él’’, recalcó la directora del INDH, Consuelo Contreras.