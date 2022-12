Twitter sufre nuevos cambios tras la gestión del nuevo dueño, Elon Musk, y es que el verificado de la red social ha cambiado, ya no solo existe el verificado azul sino que ha aparecido uno nuevo y se trata del color amarillo o dorado.

¿Por qué el ticket azul de Twitter ahora es amarillo?

Una vez que Musk asumió el mandato del pajarito azul, anunció que no solo quería que las celebridades y personas públicas tuviesen el famoso verificado o 'tick' azul, sino que también puedan obtenerlo las personas comunes y corrientes, sin embargo, esto no sería gratuito.

Cabe destacar que desde el pasado 12 de diciembre toda empresa de cuentas oficiales se les asignará una marca dorada bajo una de las novedades que se han implementado. No obstante, esto no será automático, ya que estas marcas deberán pagar por Twitter Blue for Business para conseguir su tick amarillo.

¿Qué es Twitter Blue?

Twitter Blue es una suscripción premium que puede ser solicitado por cualquier usuario para verificar su cuenta personal bajo una cuota mensual. Una vez adquirido el servicio obtendrá una marca azul de verificado en la red social y se mantendrá siempre y cuando siga con la suscripción habilitada.

Sin embargo, aquellas marcas ya registradas antes de la llegada de Musk tendrán una “marca especial” que indique qué dicho verificado lo obtuvieron antes del cambio de mando.

Una etiqueta “oficial

Estas novedades no son las únicas. Twitter habilitó además una marca con la leyenda de “oficial" para aquellas cuentas “gubernamentales, organizaciones políticas y empresas comerciales, socios comerciales, grandes marcas, medios de comunicación, editores y algunas figuras públicas”.

Por lo que es probable que si eres usuario frecuenta de la red social te encuentres con estas novedades durante los próximos días y se espera añadir otras características durante la época Musk en la red social del pajarito azul.