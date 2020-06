Trump duro contra los gobernadores: "Se verán como imbéciles si no dominan y envían a los manifestantes a la cárcel"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vive momentos complicados en su país a causa del coronavirus y las diversas manifestaciones que se han provocado por la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

De hecho, este último punto a generado manifestaciones, tanto violentas como pacíficas, que han obligado a más de 20 ciudades a decretar toques de queda, algo que no ocurría desde la muerte de Martin Luther King.

Ante esto, el mandatario estadounidense se reunió telefónicamente con los gobernadores de los diversos estados, a los que exigió controlar e imponer mano dura para frenar las manifestaciones.

"Hay que dominar, Si no dominas, estás perdiendo el tiempo: te van a atropellar, te verás como un montón de idiotas", dijo el mandatario, en un audio que consiguió The New York Times.

Trump fue más allá y exige cárcel a quienes sean responsables. "Hay que arrestar a las personas, y hay que juzgar a las personas, y tienen que ir a la cárcel por largos períodos de tiempo".