Siempre esta latente y presente el sueño de la casa propia. Millones de chilenos y chilenas cuenta con la suya, sin embargo, otro número importante no puede debido a que no cuenta con los recursos suficientes, o bien, no sabe cómo. A continuación, te contamos como postular al Subsidio de Vivienda y a los beneficios disponibles.

¿Cómo postular al Subsidio de Vivienda

Existen múltiples maneras de que las familias del país puedan acceder a una vivienda a través de programas habitacionales que entrega el Estado. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), entrega subsidios que permiten comprar, construir, arrendar, ampliar una vivienda o mejorarla.

Puedes postular a subsidios que te permitan comprar una vivienda, construirla, o bien, arrendarla. Conoce cuáles existen:

Comprar una vivienda, construirla o arrendar

Subsidio DS49: Dirigido a las familias vulnerables que no son dueñas de una vivienda, para que puedan acceder a un aporte estatal para comprarla, sin embargo, no puede superar las 950 UF sin crédito hipotecario en sectores urbanos o rurales, o integrarse a una de las iniciativas de la nómina de proyectos habitacionales del SERVIU.

DS1: El subsidio permite a las familias que no son dueñas de una vivienda y tienen la capacidad de ahorro, acceder a un aporte económico pata comprar una casa o departamento, nuevo o usado, de un valor que no exceda los 1.100 UF.

Cabe destacar que los subsidios antes mencionados sirven para estas tres ocaciones en caso que tengas planificado comprar una vivienda, arrendarla, o bien, construir una.

Averigua cuál se ajusta a tu realidad

ChileAtiende tiene habilitada una plataforma para averiguar cuál subsidio se ajusta a tus necesidades habitacionales y a tu realidad en general. Una vez que conozcas los subsidios, puedes tomar la decisión que más se ajuste a lo que necesites. Haz clic AQUÍ para revisar estos datos que se encuentran al final del sitio web.