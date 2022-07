Servel: "No necesariamente vamos a asignar a las personas al local más cercano, pero si a uno cercano"

El Presidente del Consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, aclaró que en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, no necesariamente se le asignará el local de votación más cercano a los electores, pese a la implementación de la georreferenciación.

Según señaló Tagle, a los electores, “vamos a asignarlos a uno cercano, pero no necesariamente el más cercano de todos, por los flujos que tienen los territorios”.

En cuanto a la implementación de la georreferenciación el presidente del Servel sacó cuentas alegres. “Tenemos una buena cifra en sector urbanos, del 71% que pudimos georeferenciar y es bastante menor en los sectores rurales, algo así como el 40%. Pero el 71% urbano nos deja bastante contentos, hay comunas que suben del 90% (de georreferenciación)”, sostuvo.

“Ahora estamos en etapa de asignar territorios a los locales con una cierta cantidad de electores, trabajo que debería terminar esta semana y con eso ya van a quedar constituidas las mesas y los locales definitivos a partir del lunes”, precisó el timonel del Servel.

“El mensaje a los electores es a consultar”

Tagle recordó que en las próximas semanas se darán a conocer los locales de votación para el plebiscito. “Esto va a conocerse el 13 de agosto. Las mesas van a cambiar a todas las personas, porque ya no tienen los electores anterior”, señaló, añadiendo que “es muy probable que haya cambiado, no necesariamente a todos, pero a muchos les puede haber cambiado”.

Ante ello, el presidente del Servel hizo un llamado claro: “El mensaje a los electores es a consultar” cuando se conozcan los locales.

“Las personas que no pudimos georeferenciar, va a estar asignado al mismo local de votación que tuvo en diciembre, preferentemente; podrían haber casos cambiados porque el local no funcionó, no tenemos capacidad o por otras circunstancias”, argumentó.

“No necesariamente vamos a asignar a las personas al local más cercano, vamos a asignarlos a uno cercano, pero no necesariamente el más cercano de todos, por los flujos que tienen los territorios”, precisó Tagle, agregando que “no va a haber el extremo que un elector dentro de una comuna va a ir a votar al otro extremo de la comuna, como podía suceder antes”.