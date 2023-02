El Presidente Gabriel Boric descartó sufrir “presiones” políticas por parte de los partidos, para realizar un cambio de gabinete, ad portas de cumplirse un año desde que asumió su mandato presidencial.

El próximo sábado 11 de marzo, el Presidente cumple exactamente un año desde su arribo a La Moneda y, tras los primeros 365 días en el poder, se espera que exista un ajuste ministerial para dar inicio al segundo año de mandato.

Sin embargo, por el momento no existe claridad en que realmente se realice un cambio de gabinete ni cuáles serían los ministerios que verían los cambios de ministros. Dicha sensación es compartida tanto a la interna del Gobierno como por los partidos que componen los dos bloques oficialistas.

Respecto a un presunto ajuste ministerial, el mandatario señaló que no han existido “presiones” desde los partidos y enfatizó que “siempre estamos evaluando los equipos”.

"La intención e interés es proyectar esta alianza de Gobierno en el largo plazo, por eso siempre estoy con ellos y no en una lógica de presiones, yo no me he sentido así por lo menos", señaló el jefe de Estado.

Es bueno “hacer ajustes”

La mayor parte de los ministros han evitado referirse a un posible cambio de gabinete y han mencionado siempre que el cargo está a disposición del Presidente. Sin embargo, el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, reconoció públicamente que sería bueno “hacer ajustes” al equipo.

“Depende del Presidente, como lo dicen todos los ministros, pero yo creo que es bueno afirmar el equipo, hacer ajustes en el equipo, y el Presidente verá de qué características y qué contenido porque viene une etapa muy exigente y el gobierno tiene que fortalecer su acción y su proyección. Creo que es bueno que se fortalezca”, afirmó el titular del Minvu a T13.