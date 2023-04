La periodista acusó un ninguneo a su trabajo, luego que Rodolfo Carter deslizara que "es el canal del Gobierno el que me está haciendo esa pregunta", referida a aspiraciones presidenciales.

“Nadie me sopla en la oreja ni me pautea”. La periodista de 24 Horas, Carla Zunino, alzó la voz y se refirió al polémico momento protagonizado por el alcalde Rodolfo Carter, quien deslizó que “el canal del Gobierno” pretendía criticarlo, en medio de una entrevista en horas de esta mañana en la estación televisiva.

Dentro de la entrevista, la periodista le consultó al alcalde de La Florida por las abundantes críticas que genera con sus constantes apariciones mediáticas en matinales y la cuestionada presencia en funeral de la sargento 2° de Carabineros, Rita Olivares. También se le consultó sobre sus aspiraciones presidenciales.

La polémica se desarrolló así:

- “¿Usted no está en campaña presidencial?”, consultó la profesional.

- “No. Es usted la que está hablando del tema presidencial (…) es el canal del Gobierno el que me está haciendo esa pregunta, fin de la historia”, replicó el Rodolfo Carter.

- “Entonces usted niega que tenga aspiraciones presidenciales, porque la pregunta es legítima”, reiteró la periodista.

- “Carla, dígale al editor que haga bien las preguntas”, respondió el alcalde de La Florida.

Ante la situación, la comunicadora dio por cerrada la entrevista:

“Le agradecemos por esta entrevista, ojalá no subestime que somos seres pensantes, que podemos decidir qué preguntamos, no estamos prepauteados y que hay temas que son de interés público y que una periodista, se lo digo como periodista mujer, nadie me pautea y estoy haciendo mi trabajo”, finalizó Zunino.

“Nadie me sopla en la oreja ni me pautea”

Horas más tarde, la profesional reaccionó a las polémicas respuestas del alcalde Carter por medio de sus stories de Instagram, en donde compartió una declaración:

“Respeto al alcalde Carter, como a todos los entrevistados, me ofende que se ningunee mi trabajo insinuando que el gobierno, el editor o alguien me manda a preguntar algo con fines políticos”, señaló.

“Nadie me sopla por la oreja ni me pautea las preguntas. Como dije ahí, mi compañero y yo somos seres pensantes que estamos para hacer preguntas que libremente los invitados pueden responder”, concluyó.