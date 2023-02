Aries (marzo 21-abril 20)

Tu fin de semana no comenzará de la mejor manera durante la mañana, sin embargo, todo cambiará en la tarde luego de que te lleves una gran sorpresa que te ayudará a estar mucho más motivado. Ten calma que irás de menos a más.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Desde hace varios años Urano se encuentra en tu signo, pero hoy se potenciará, por lo que puede que tengas reacciones poco habituales y algo extrañas. Pero no te preocupes porque hoy pueden pasarte cosas sorpresivas que te ofrecerán un día especial, aunque debes tener cuidado con los posibles conflictos con tus seres queridos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Luego de muchos esfuerzos que hiciste para conseguir algo, obtendrás tu recompensa, sin importar si se trata de temas laborales o aspectos más personales. De todas maneras puede que tengas un día agotador de mucho trabajo, aunque a la larga será una buena jornada.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Hoy será un muy buen día desde un principio en el que te levantarás motivado, además de tener ayuda del destino. Lo ideal es que confíes en ti y en lo que sientes, porque así será una buena jornada en la vida personal, familiar o amorosa, incluso se te podría cumplir un sueño.

Leo (julio 23-agosto 22)

Pese a que te corresponda descansar o trabajar, no podrás hacerlo del todo. Estarás lleno de actividades e incluso puede que tengas algún viaje. Ten cuidado con lo que impongas y trata de ser más flexible, ya que puede que quieras hacer cosas que a tu familia no les gusten.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Será un día en el que recibirás una ayuda inesperada y si es que pones de tu parte será una gran jornada, tanto si decides trabajar o disfrutar de un descanso. Hoy todo va a ser agradable y te saldrá como lo deseas, algo sorpresivo para ti luego de que luchaste contra tantos sacrificios.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Muchos te ven como una persona conversadora y agradable, pero en algunas ocasiones puedes no ser así. Hoy es un día en el que estarás algo melancólico y callado, pero no te preocupes porque esto puede deberse a problemas laborales o económicos que te harán estar más pensativo de lo normal.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy es un día que estará centrado en lo amoroso, pero en aspectos positivos y agradables. Aprovecha de fomentar el amor y la amistad durante esta jornada o iniciar nuevas relaciones de este tipo. Estarás lleno de armonía con tus seres más queridos.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

La presencia de Urano será muy fuerte hoy, lo que te hará tener muchas ganas de descansar o por lo menos no estar tan estresado. Lamentablemente los sucesos de este día te impedirán estar relajado, será una jornada de mucho movimiento, algo de estrés y sucesos sorpresivos.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Principalemente durante la segunda mitad del día puede que todo fluya mejor de lo que esperabas, con alegrías, tranquilidad y amor. Será una jornada importante para la vida íntima, familiar o con tu pareja con sucesos que fomenten estas relaciones.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Ten mucha paciencia este día porque es posible que muchas cosas salgan completamente al revés de cómo lo pensabas, o bien ocurran sucesos imprevistos que te podrían amargar. Si tenías pensado viajar o hacer una gran actividad, mejor déjala en pausa. Igualmente todo lo que te pueda suceder tendrá solución.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Hoy despertarás con mucha motivación y alegría para hacer muchas cosas que deseas, pero puede que las cosas salgan al revés y tengas una serie de inconvenientes, pero nada grave. También es posible que no sea una buena jornada para tu corazón en general, pero no te desesperes porque no todo depende de ti.