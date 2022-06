Durante estos últimos dos años, y debido a la pandemia de Covid-19 muchos trámites se han digitalizado, y el Registro Social de Hogares es uno de ellos, este formulario contiene información de las personas y sus hogares.

La información que contiene el Registro Social de Hogares sirve para apoyar la postulación y selección de las personas a diversos beneficios estatales como: el Ingreso Mínimo Garantizado, Subsidio al Empleo Joven, Subsidio de arriendo, Bono al Trabajo de la Mujer, Bono Bodas de Oro, entre otros beneficios.

¿Cómo puedo actualizar el Registro Social de Hogares?

Para actualizar tu carlota debes hacer clic AQUÍ, una vez en el sitio web deberás acceder con Rut y Clave Única.

Haz clic en “mis solicitudes” y posteriormente en “actualización del formulario”. Elige el tipo de solicitud que deseas realizar, y pulsa “continuar”.

Ingresa los datos requeridos, y hace clic en “continuar”. Aparecerá en pantalla el mensaje solicitud ingresada y se te entregará un número de solicitud (con éste podrás hacer seguimiento al trámite).

Descarga el formulario, imprímelo, complétalo y fírmalo. Debes digitalizar el documento para subirlo a la plataforma junto con los demás antecedentes que correspondan, luego haz clic en “continuar con la gestión”.

Adjunta los documentos, y hace clic en “continuar”. Si no adjuntas los antecedentes a través del sitio web, deberás dirigirte a tu municipalidad, y presentar la documentación requerida antes de 30 días después de realizada la solicitud, de no hacerlo su requerimiento no será tramitado.

Finalmente como resultado, habrás solicitado la actualización de información del formulario del Registro Social de Hogares (RSH).