¿Qué tan inteligente es tu Smart TV?

Hace una década nació el ya famoso Smart TV, un televisor que sorprendió a todos porque no solo cumplía su función central, sino que se podía conectar a Internet, tenía sistema operativo e incluso incluía aplicaciones como un Smartphone. Diez años después, este producto, uno de los más utilizados en un hogar, se ha superado cada vez más porque la tecnología avanza rápido lo que ha ampliado sus funcionalidades.

¿Qué tan inteligente es el que tienes en tu casa? ¿Conoce todas las funciones disponibles? Samsung Electronics, marca líder del mercado a nivel mundial y pionera en la incorporación de innovaciones, comparte algunas pistas para descubrirlo.

Conexión Wi-Fi, lo básico

Una de las principales características que debe tener un Smart TV es la posibilidad de conectarse a Internet a través de una red Wi-Fi. Esto es como hablar del “desde” para permitir buscar contenidos web, acceder a redes sociales, disfrutar de contenidos por Streaming o en vivo, realizar compras en línea y mucho más, todo eso, en el mismo televisor.

Conectividad sencilla

¿Qué tan intuitivo es hacerlo? Conectar tu teléfono inteligente al televisor, por ejemplo, para ver contenido en una pantalla más grande es algo que definitivamente querrás experimentar. Las imágenes y los videos de tu Smartphone se sienten totalmente diferentes cuando los ves así.

Búsqueda rápida y contenido recomendado

Hay modelos, como todos los televisores Samsung, que cuentan con inteligencia capaz de adaptarse a las preferencias del usuario para encontrar contenidos acordes con sus gustos antes de iniciar una búsqueda.

¿Funciona con Inteligencia Artificial?

Existen televisores cuyos procesadores incluyen esta tecnología que mejora la imagen de manera sorprendente. El equipo escala automáticamente el contenido de menor resolución a uno mucho mejor.

¿Se pueden instalar todas las aplicaciones?

Es importante que no haya restricciones en ese sentido. Por ejemplo, en el caso de los televisores Samsung, como los modelos de The Frame y el innovador The Serif, están disponibles las apps Apple TV y AirPlay 2 para acceder a todas las películas y a las compras de programas de televisión, además de reproducir fácilmente videos y otros contenidos desde un iPhone, iPad o Mac directamente al TV.

Seguridad en su sistema operativo

Como un banco, que utiliza múltiples niveles de seguridad, los Smart TV ofrecen una solución de tres etapas para proporcionar la mejor protección a los usuarios. En el caso de Samsung incorporó características que involucran la plataforma, la aplicación y el hardware del televisor. Además. el teclado virtual está protegido para proteger la información personal de los usuarios, como números de tarjeta de crédito y contraseñas, sin riesgo.

Diseño e innovación

Hoy los televisores ofrecen mucho más que excelente calidad de imagen. Pondremos como ejemplo dos modelos. El primero es The Frame, el televisor que se convierte en cuadro y se transforma en una galería de obras que transportará a los mejores museos o galerías del mundo a tu living. En su Art Store se pueden encontrar más de 1200 opciones de artistas como Cezanne, Rubens, Monet, Bosch, Klimt, Van Gogh y entre otros.

La segunda recomendación es The Serif, reconocido por su forma de I, diseñado en colaboración con los hermanos franceses Bouroullec, Ronan y Erwan, son reconocidas estrellas de la industria. Este televisor único en su estilo cuenta con Ambient Mode, una función que permite ver, cuando está apagado, hermosas imágenes como dos modos de patrones inspirados en la belleza de la naturaleza -una hermosa hoja y una tela con textura- creados por los hermanos exclusivamente.

Un televisor, un control

Reunir los controles de varios dispositivos conectados a tu TV ya es una realidad gracias a “One Remote”, un dispositivo que cuenta con tecnología avanzada para centralizar varios controles remotos bajo uno solo, de esta manera poder controlar todos los dispositivos conectados a tu TV. También funciona con señales de voz para cambiar de canal, controlar el volumen, apagar o encender la TV.