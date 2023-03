A través de un live en Instagram, la ex Miss universo Cecilia Bolocco, reveló que sufre una complicada enfermedad llamada neutropenia, lo que preocupó a sus seguidores.

¿Qué es la neutropenia?

La neutropenia es un número anormalmente bajo de neutrófilos (un tipo de glóbulos blancos) en la sangre. El problema de esto es que los neutrófilos forman una defensa muy importante contra la mayoría de los tipos de infección.

Normalmente, la mayoría de nuestros glóbulos blancos son neutrófilos. En los pacientes con cáncer, la neutropenia por lo general es causada por el tratamiento.

La neutropenia tiene muchas causas posibles, pero se dividen en dos categorías principales:

La destrucción o la utilización de los neutrófilos es más rápida que la capacidad de la médula ósea para producir células nuevas.

La producción de los neutrófilos en la médula ósea se reduce.

“No estoy bien de salud, no estoy tan bien, no tengo tan bien las defensas”, fue lo que dijo Cecilia Bolocco en el live al revelar la enfermedad que sufre.

“Me tengo que ir a sacar más sangre, ayer me hice un examen porque yo no tengo defensas, tengo neutropenia severa”, relató.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas principales que pueden presentar las personas con neutropenia son los siguientes:

Fiebre.

Escalofríos.

Úlceras en la boca.

Tos.

Dificultad para respirar.

Dolor abdominal o rectal.

Escalofríos y sudor.

Enrojecimiento o hinchazón alrededor de cualquier área donde hay un corte o desgarro en la piel.

Cambios al orinar.

Cuello rígido.

¿Qué puede causar o aumentar el riesgo de la neutropenia?