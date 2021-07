Primarias Presidenciales | ¿Cuál es el horario para los adultos mayores?

En la previa de las Elecciones Primarias, de este domingo 18 de julio el Servicio Electoral de Chile realiza la capacitación de vocales de mesa que deban cumplir con esta labor.

Recuerda que debes estar informado antes de ir a sufragar, para eso debes revisar tus datos electorales en Consulta.servel.cl para ver tu local de votación, mesa y si estás o no habilitado para sufragar.

En estos comicios podrán votar todas las personas, sin importar si son o no militantes de algún partido político. Quienes no podrán votar son las personas que pertenezcan a conglomerados que no participen en primarias.

Como los son, la Democracia Cristiana (DC), Partidio Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD), Partido Radical (PR), entre otros.

Cabe destacar, que la Ley Seca que prohibe la venta de alcohol será desde las 5:00 am de este domingo hasta dos horas posteriores a las elecciones, es decir a las 18:00 aproximadamente.

A continuación, te contamos los detalles de la medida.



Primarias | ¿Cuál es el horario para los adultos mayores?

El horario de estas elecciones, será desde las 8:00 am cuando se compongan las mesas receptoras de sufragio, hasta las 18:00 hrs cuando se cierren.

Para los adultos mayores, el horario preferente será a las 14:00 hrs en adelante, ya que según lo informado por el Servel es el horario en que hay menor afluencia de público.