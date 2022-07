El Presidente Boric señaló haber sido respaldado por su sector por declaraciones ante escenario donde gane el Rechazo. "No sentí quejas, sino más bien respaldo y ánimo de avanzar en conjunto en los cambios que Chile necesita", argumentó.

Presidente Gabriel Boric: "Quienes están por el Rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente"

El Presidente Gabriel Boric asombró a todos al dar su postura sobre la opción que gane el Rechazo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, indicando que, en caso que ello suceda, se debería iniciar un nuevo proceso constituyente desde cero.

Las declaraciones del mandatario dejaron una serie de repercusiones y durante esta jornada el propio presidente salió a emplazar a quienes apuestan por dicha alternativa en el plebiscito, sosteniendo que “quedó claro que quienes están por el Rechazo no tienen un plan para la continuidad del proceso constituyente".

Este lunes Boric lideró la reunión del Comité Político desarrollado en Renca, desde donde ahondo más en sus declaraciones del pasado viernes en entrevista con el matinal Contigo en la Mañana de CHV. En esta oportunidad recalcó que el rol del ejecutivo en el plebiscito es el de informar.

Para Boric, "es importante que la gente pueda leer el texto, que pueda conocer, compararlos, que se enfrenten las mentiras con el texto. Yo creo que leyendo el texto se van a formar una convicción propia. Y el rol del gobierno en esto es informar".

Las declaraciones del mandatario generaron eco no solo en el sector del Rechazo, sino que también dentro de los partidarios del Apruebo, quienes señalaron que sus dichos no le hacen bien a la opción. Ante ello, el presidente indicó que sintió respaldo de sus aliados políticos. "No sentí quejas, sino más bien respaldo y ánimo de avanzar en conjunto en los cambios que Chile necesita", sostuvo el mandatario.