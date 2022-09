El Presidente Gabriel Boric hizo su presentación ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En su discurso el mandatario hizo referencia al rechazo a la propuesta de nueva constitución, la continuidad del proceso constituyente y las relaciones internacionales, incluyendo las violaciones a los derechos humanos en diversos países.

En cuanto al proceso constituyente, el mandatario apuntó que el objetivo “consiste en lograr como nunca antes en nuestra historia una Constitución democrática, escrita con participación ciudadana, con participación de los pueblos indígenas y con paridad entre hombres y mujeres, una Constitución para todos y todas, pero también hecha por todos y todas. Los ciudadanos rechazaron de manera clara la propuesta por un 62 contra un 38 por ciento, por lo que hoy como país estamos buscando nuevas fórmulas para construir ese lugar de encuentro entre todos los chilenos y chilenas".

Boric también transparentó su postura a favor del Apruebo, motivo por el cual “algunos han querido ver el resultado del plebiscito como una derrota del gobierno y con toda humildad quiero hoy día decirles a estas Naciones Unidas que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia".

"Como Presidente de Chile estoy convencido de que, en el corto plazo, Chile tendrá una Constitución que nos satisfaga y nos enorgullezca, una construida en democracia que recoja el aporte de todos los sectores de la sociedad y que sea capaz de reflejar los anhelos de justicia y libertad", señaló más tarde.

A ello Boric agregó que "desde la humilde historia de mi Patria puedo decirles con mucha convicción que el camino para enfrentar los problemas que aquejan a nuestras sociedades se pavimenta con más democracia y no con menos; incentivando la participación y no restringiéndola, fomentando el diálogo y jamás censurándolo. Y, sobre todo, respetando a quien piensa distinto, incorporando sus puntos de vista y entendiendo que el tener opiniones diversas no nos vuelve enemigos. Me rebelo ante el abismo que unos pretenden cavar ante la legítima diversidad de opiniones".

En cuanto a materia internacional, el mandatario apuntó que “necesitamos unas Naciones Unidas modernizadas, donde todos nos pongamos mismos objetivos, a comprometernos con la justicia en todo momento y todo lugar, a realizar las acciones que sean necesarias y no solo declaraciones para detener la injusta guerra de Rusia contra Ucrania y poner fin a todos los abusos de los poderosos en cualquier lugar del mundo”.

También hizo un llamado a “movilizar nuestros esfuerzos para detener la violencia contra las mujeres, sea en Irán, en memoria de Mahsa Amini, muerta en manos de la policía esta semana o en cualquier lugar del globo; a no naturalizar las permanentes violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino, haciendo valer el derecho internacional (…); a seguir trabajando para la liberación de los presos políticos en Nicaragua y trabajar para que en ningún lugar del mundo tener distintas ideas al gobierno de turno pueda terminar en persecución o en vulneración a los derechos humanos”.