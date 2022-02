Este martes comenzaron a entregarse los pagos del Aporte Familiar Permanente a personas que la segunda mitad de cada mes cobran Subsidio Familiar, Chile Solidario o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades a través del IPS.

Para este 2022 el monto asciende a $52.710 por cada causante, carga o familia, según corresponda cada caso.

Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o de Chile Solidario reciben un Aporte por familia, mientras que personas con asignación familiar o SUF reciben un Aporte por carga familiar o causante.

Como cada proceso de entrega de beneficios deja muchas dudas, en RedGol te ayudamos a despejar algunas de las preguntas frecuentes.

Preguntas Frecuentes Aporte Familiar Permanente

¿Se debe postular?

No es necesario inscribirse ni postular para recibir este beneficio. El Estado determina automáticamente quienes cumplen con los requisitos.

¿Es necesario contar con Registro Social de Hogares?

No es necesario contar con el Registro Social de Hogares para acceder al beneficio. Solo se deben cumplir los requisitos.

¿Cuál será la forma de pago?

Si la persona no es beneficiaria habitual del IPS y tiene CuentaRUT vigente, se le depositará en la cuenta.

Si la persona no es beneficiaria habitual del IPS y no tiene CuentaRUT, se pagará en forma presencial. Para conocer su fecha y lugar de pago, debe consultar en www.aportefamiliar.cl una vez que estén publicadas las nóminas.

En el caso de las personas que reciben mensualmente beneficios del IPS, si cumplen los requisitos se pagará de la misma manera como reciben esos beneficios.

¿Se puede reclamar en caso de cumplir los requisitos y no ser seleccionado?

Si la persona cree cumplir con los requisitos, pero no aparece con derecho al beneficio, o recibió su pago por menos cargas familiares de las que le correspondían, puede realizar un reclamo desde el 15 de marzo en el sitio www.aportefamiliar.cl.

Existe un año de plazo, a contar de la publicación de las nóminas correspondientes, para reclamar en la página web señalada.

¿Se puede realizar algún tipo de descuento?

No. Este beneficio no está afecto a descuentos. Además es no tributable, por lo que no se considera para el pago de impuestos y no es imponible, por lo que no paga cotizaciones previsionales o de salud.