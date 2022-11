La decisión se toma luego que diversos políticos anunciaran que no respetarán el acuerdo de marzo. Desde el PC acusan veto político.

El Partido Comunista decidió desistir de la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego que sectores políticos anunciaran públicamente que no respetarán el acuerdo de marzo, donde se consensuó que la diputada Karol Cariola (PC) presidiría la Cámara Baja desde noviembre.

Cuando asumieron los parlamentarios 2022 – 2026 en marzo pasado, las distintas bancadas acordaron quiénes presidirían a la Cámara durante el periodo. Dentro del acuerdo se definió que la diputada Cariola, sucedería al recién renunciado Presidente de la Corporación, Raúl Soto (PPD).

Sin embargo, en las últimas semanas parlamentarios de algunos bloques, principalmente del Partido de la Gente (PDG) desconocieron el acuerdo logrado entre todas las bancadas, con el fin de concitar apoyos de Chile Vamos para conseguir la presidencia de la testera.

Ante la situación, desde el Partido Comunista, por medio de un comunicado advirtieron un veto por parte de otros conglomerados. “Hoy no están las condiciones para que un o una militante comunista asuma la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se ha impuesto en los hechos, con diversos argumentos, un veto a nuestro partido, que como ya habíamos señalado, no es sano para la convivencia política ni para la democracia de nuestro país”.

“Lamentamos que este sea el estado de las cosas, pero es la realidad: quienes comprometieron su palabra frente a Chile confirman que no la cumplirán”, acusaron desde el PC.

“Es una compleja y difícil situación, ya que creemos que quienes no son capaces de sostener sus compromisos políticos, difícilmente cumplirán con los compromisos de la ciudadanía. Honrar la palabra es un fundamento de la política, que al no cumplirse somete a los partidos a descomposiciones y pérdida de confianza entre militantes y ante la ciudadanía”.

“Como comunistas ya lo dijimos: no estamos disponibles para que se use nuestro nombre, el de nuestro Partido o que se denoste públicamente a alguna o alguno de nuestros militantes, como excusa para no cumplir la palabra”, cerró PC en su comunicado.