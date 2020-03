"Nos trata como una tropa de estúpidos": el fuerte round entre alcalde de Cerro Navia e Intendente de Santiago por cuarentena

El avance del coronavirus en nuestro país ha llevado a que un grupo de alcaldes pidan cuarentena total para evitar la propagación. Pero la medida ha sido minimizada por parte de las autoridades de Gobierno, que cada vez que pueden insisten en que están haciendo las cosas bien.

Durante esta mañana, en el matinal Contigo de CHV, el intendente de Santiago, Felipe Guevara, explicaba las medidas que se han tomado. Fue entonces que el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, explotó y se lanzó con todo.

"Entonces no hay cuarentena, no le mienta a la gente", le lanzó. "Me sorprende que el Intendente nos trate como una tropa de estúpidos. ¿Nos enteramos ahora que el metro está lleno de gente y que el transporte público está contaminando a nuestros vecinos? Es mentira, eso es querer engañar a la gente, que debería estar en sus casas. No estamos en cuarentena, no tratemos de confundir a la población. Nadie fiscaliza empresas, la Contraloría nos dijo que no podíamos decretar cuarentenas y lo pedimos de vuelta", agregó.

Además, el alcalde le pegó fuerte al intendente por decir que se ha enterado por prensa de algunas determinaciones del Gobierno. "Cuando el intendente nos trata de cambiar la realidad, cuando no sabe lo de Espacio Riesco… Yo quisiera saber de qué esta enterado. En el toque de queda en nuestras comunas no llega nadie, no se resguardan ni los hospitales".

Fue ahí que Guevara respondió con todo a las críticas y acusó al edil de que "no entendió nada en la reunión que tuvimos. Cada autoridad tiene su rol, por lo tanto la información responde a los distintos niveles. Yo no tengo por qué estar enterado de lo que pasa en el Ministerio de Salud. Es normal que en un momento de catástrofe nacional la información se disponibilice según los niveles".

"Yo sé donde están las Fuerzas Armadas en estos momentos, pero el resto no tiene por qué. Hay un comité de expertos que va dando las recomendaciones. Son las autoridades las que dan los niveles, nosotros implementamos. Quizás no entiende lo que es jugar en equipo", complementó.

Pero Tamayo insistió en sus dicho y aseguró que "para jugar en equipo, todos deben saber lo que se está haciendo. Hagamos llegar el supuesto decreto de declaración de cuarentena, para pedirle a Carabineros que vaya a clausurar a las empresas que tienen a sus trabajadores ahí. Hay gente contaminándose en los trayectos. Una cuarentena paraliza cobros y mantienen ingresos, los alcaldes lo pedimos hace días y no hemos sido escuchados".

Ya con dichos para todos lados, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez trataron de poner calma al asunto y volver al diálogo. "Cuando se prenden las cámaras, a algunos se le suelta la lengua", disparó el intendente. "No le mienta a la gente", sentenció el alcalde.