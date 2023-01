El Consejo para la Transparencia (CPLT) publicó en sus redes sociales un cómic educativo sobre la labor que cumple la institución y cómo solicitar información por medio de transparencia. Hasta aquí, todo bien, sin embargo, los problemas comienzan al ver los dibujos.

Precisamente por este aspecto el órgano se llenó de críticas en la publicación de Instagram, con comentarios que calificaban la historieta como una “falta de respeto” o una “burla”. Más tarde, para aumentar aún más los cuestionamientos, se conoció que dicho posteo tuvo un costo de $1 millón de pesos.

“Comenzamos el 2023 con un pequeño cómic sobre la Cultura de la Transparencia”, una historia protagonizada por los personajes “Choriza” y “Pillín”, es la publicación que el Consejo para la Transparencia subió el pasado lunes 2 de enero, que levantó una lluvia de críticas ante las ilustraciones que contiene el cómic.

Según aclaró el mismo portal del CPLT, las ilustraciones fueron realizadas por el actor José Luis Bouchon Silva, y fueron tildadas como “despilfarro” por los usuarios de la red social de la camarita. En tanto, otras personas aseguraron que la historieta no se podía leer.

“Nivel de pait de 3ro básico”, “No les da vergüenza?”, “Este producto no está presentable. Es una falta de respeto a los lectores”, “Un estilo muy ‘Póngame un 1 que we*” y “Gracias por recordarme que no importa cuánto me haya esforzado en tener mi título como ilustradora/dibujante o cuánto le haya dedicado a mejorar en el dibujo. Siempre llegará alguien apitutado que se forrará en plata haciendo una we* que tiene 0 estudio, cariño o conocimiento. Viva chile”, son solo algunas de las críticas que se llevó la historieta.