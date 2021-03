Netflix | Conoce todos los estrenos para marzo de 2021 del servicio de streaming online

Netflix promete grandes estrenos para el mes de marzo, en la habitual competencia que tienen las plataformas de streaming por volver más variado su catálogo. Desde la llegada de una icónica saga del cine hasta títulos de anime para tener a todos los adherentes del servicio.

En primer lugar, llega la trilogía de “Karate Kid”, acompañando así a “Cobra Kai”, serie inspirada en el universo cinematográfico de las películas sobre artes marciales. Los suscriptores de la plataforma podrán disfrutar desde el comienzo la historia de Daniel LaRusso.

Documentales también tendrán lugar este mes en los estrenos de Netflix: la historia de Notorious B.I.G será el plato fuerte de “I Got a Story to Tell”. La cinta repasará el crecimiento del histórico rapero y también abordará el conflicto con Tupac Shakur respecto a la costa y oeste.

Por último, incluso el anime tiene estrenos dentro de la plataforma, con “Titanes del Pacífico: Tierra de nadie” y “DOTA: Sangre de dragón”, este último, ambientado en el videojuego DOTA 2, un MOBA histórico en la industria.





Revisa aquí todos los estrenos:



Karate Kid 1, 2 y 3 - 1 de marzo

Biggie: I Got a Story to Tell - 1 de marzo

La noche del demonio: La última llave - 1 de marzo

Un ninja en Beverly Hills - 1 de marzo

Sexy por accidente - 2 de marzo

Titanes del Pacífico: Tierra de nadie - 4 de marzo

Piola - 12 de marzo

Johnny English 3.0 - 13 de marzo

El reino perdido de los piratas - 15 de marzo

Operación Varsity Blues: Fraude universitario en EE. UU. - 17 de marzo

El caso Wesphael: Conmoción en Bélgica - 17 de marzo

B: The Beginning: Temporada 2: Sucesión - 18 de marzo

Formula 1: Drive to Survive: Temporada 3 - 19 de marzo

Sky Rojo - 19 de marzo

La casa con un reloj en sus paredes - 22 de marzo

¿Quién mató a Sara? - 24 de marzo

Seaspiracy: La pesca insostenible - 24 de marzo

DOTA: Sangre de dragón - 25 de marzo

Los Irregulares - 26 de marzo

Un viaje pesado - 26 de marzo

El campamento de mi vida - 26 de marzo

Dirty Dancing - 31 de marzo