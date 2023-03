El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a las acusaciones del alcalde Rodolfo Carter en contra del Gobierno. Valencia no solo descartó haber recibido llamados, sino que también calificó como “lamentable” el hecho y agregó que no instruyó el sumario, ya que no corresponde a sus atribuciones.

Cabe recordar que el jefe comunal apuntó un supuesto ‘telefonazo’ del ejecutivo, una vez que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente ordenara un sumario interno contra el fiscal que entregó datos al municipio capitalino de las ‘narcoviviendas’ que fueron demolidas.

Sobre el supuesto ‘telefonazo’ acusado por Carter, el líder del órgano persecutor enfatizó que “no recibí 'telefonazo' alguno. No necesito que alguna autoridad del Estado me esté llamando para hacer cumplir nuestra normativa interna y las leyes que nos rigen a los fiscales”, añadiendo que “no puedo instruir un sumario” porque se trata de una decisión tomada en una Fiscalía Regional, “ese sumario ni siquiera lo puedo ordenar”, enfatizó.

El jefe de la Fiscalía Nacional también se refirió a las relaciones que mantendrán con el alcalde Carter y la municipalidad de La Florida, señalando que “vamos a seguir colaborando y compartiendo información dentro del marco de la ley y nuestra normativa interna con todos los municipios, para un mejor combate a la delincuencia, al crimen organizado y al narcotráfico”.

“Es lamentable que se piense que nosotros nos hemos enfrentado con el alcalde Carter”, agregó el líder del Ministerio Público.

“Vamos a continuar colaborando con todos los municipios en el cumplimiento de sus funciones para perseguir la delincuencia y el narcotráfico o, por lo menos, a lo que a ellos les corresponde y nosotros esperamos contar también con esa colaboración. Lo haremos no solo en los ámbitos formales, sino que, además, por otras vías. Una de nuestras prioridades es poder establecer vínculos de rendiciones de cuentas con la comunidad y los municipios”, señaló el jefe de los persecutores.