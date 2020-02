Micrófono forrado y mascarilla que no es la óptima: Así se desarrolla audiencia a pasajero proveniente de Italia sospechoso de Coronavirus en Chile

Un pasajero proveniente de Italia, que tenía orden de detención pendiente, está al momento de redactada la nota, en audiencia en el Centro de Justicia de Santiago. La particularidad es que de acuerdo a Gendarmería, la persona sería un caso sospechoso de Coronavirus.

La situación fue reportada por el periodista chileno José María del Pino, corresponsal de TN y Diario Clarín, en el que cuenta que la persona fue detenida en el Aeropuerto de Santiago para ser trasladado a la Sala 903 del Centro de Justicia.

Posteriormente, indica que la sala en donde se está desarrollando la audiencia tiene el micrófono forrado y una mascarilla. En particular, la mascarilla no es la óptima para el COVIT-19, cuenta el periodista en su cuenta personal, al mismo tiempo que indica que "no parece técnica del defensor, pues quien informa estado de salud es Gendarmería".

A la vez, compartió fotografías del micrófono forrado y la mascarilla para llevar adelelante el proceso de audiencia en el Centro de Justicia que, de acuerdo al corresponsal de Clarín, "no sirven".

