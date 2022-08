Madiha Kamel fue una actriz egipcia que nació en Alejandría, durante casi 3 décadas apareció en una gran variedad de películas con distintos roles.

Principalmente conocida por sus trabajos en El Bashayer (1987), El Mazag (1991) y Fi Saif Lazem Nihib (1974) es recordada como una de las personalidades más memorables del cine egipcio.

Esta carrera de actriz comenzó cuando se mudo a El Cairo durante los principios de los 60s en donde se intereso por la moda y las pasarelas. Durante este tiempo llamó la atención de un director para participar en una película, pero sus padres le negaron esto prefiriendo que se casara y continuara sus estudios, finalmente se divorcio de este hombre 3 años después.

Su carrera comenzó a mediados de los 60s con “Fatat Shaza” (A girl like no other) y el peak de su carrera fue en 1970 en donde trabajo en muchas películas y posteriormente tuvo un papel recurrente en el programa El Bashayer.

¿Por qué se le recuerda en un día como hoy?

Se le recuerda y homenajea porque en un día como hoy, pero de 1946 nació en Alejandría, Egipto. Hasta el presente es recordada ya que su legado en la cultura egipcia sigue inspirando a miles de mujeres actrices a perseguir sus sueños.

Cabe destacar que en 2019 Google preparó un Doodle por el homenaje de su 73 cumpleaños, lastimosamente este solo estuvo disponible en la web de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Líbano, Jordania, Irak, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Madiha falleció en enero de 1997 debido a un cáncer de mama en El Cairo, Egipto.