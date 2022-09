La Ministra de la Mujer le respondió al diputado que señaló que una mujer violada "no se 'desviola'" con abortar, recordándole que las mujeres son personas y no objetos y, además, puntualizó que más del 70% de las interrupciones del embarazo por violación son niñas menores de 14 años.

La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, garantizó que el Gobierno hará “todo lo posible” para evitar el proyecto de Ley que busca derogar el aborto el Chile, iniciativa impulsada por el Partido Republicano. De acuerdo a la ministra, "es un retroceso para el cual no estamos abiertos como Gobierno".

En la misma línea y respecto a la causa de violación, Orellana apuntó que la mayor parte de las interrupciones al embarazo por violación, corresponden a niñas menores de 14 años.

"No solo no vamos a permitir que se retroceda respecto de las tres causales, sino que vamos a seguir trabajando para avanzar", complementó la secretaria de Estado en entrevista con radio Cooperativa.

Según la titular de la Mujer, la iniciativa es "sumamente lesivo no solamente de la voluntad de las mujeres, sino que es sumamente amenazante con el personal de salud, porque lo amenaza con inhabilitación en caso de, incluso, apoyar a mujeres que tienen en riesgo su vida. O sea, casi le está llamando a incumplir el juramento hipocrático".

Declaraciones de Urruticoechea “no se ‘desviola’”

El diputado Cristóbal Urruticoechea, del Partido Republicano, fue uno de los parlamentarios que presentó la iniciativa, asegurando que "no hay razón alguna para permitir el aborto en Chile, ni en una o tres causales”. En cuanto a la causal de violación, el parlamentario expresó que “al violador, todas las penas que existen y más, pero al inocente, vida. Por lo demás, una mujer que ha sido violada y aborta no se 'desviola' ni física ni moralmente".

La ministra Orellana criticó duramente las declaraciones de Urruticoechea, indicando que el parlamentario no entiende que las mujeres son personas. "Lo que le falta contemplar al diputado es que las mujeres somos personas y cuando nos pasa algo eso no se 'deshace' como una cosa. No se puede 'desviolar'", señaló Orellana.

Además de ello, la secretaria de Estado detalló que, a cinco años de entrar en vigencia la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, "más del 70% de quienes han optado por una interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación son niñas menores de 14 años".

"Eso estamos hablando de derogar: son niñas, no son madres; son niñas que han sufrido violencia sexual y que necesitan urgente reparación, no 'desviolarse', como parece pensar el diputado", criticó.