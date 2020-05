La NASA nunca confirmó la existencia de un universo paralelo

La verdad es que hasta ahora la NASA en ningún momento ha publicado algo oficial sobre este asunto e incluso se hizo un sitio colombiano hizo un análisis confirmando que la noticia no es real.

Según Colombiacheck, el supuesto universo paralelo surge de una malinterpretación de un artículo publicado meses atrás que trataba de explicar otro hallazgo.

#NuevoChequeo | Esta hipótesis no se ha comprobado y @NASA no ha dicho nada al respecto



Se trata de una malinterpretación que buscaba explicaciones para los resultados de un experimento de hace unos años #NoComaCuento ����https://t.co/lx2Q1GHzA0 — Colombiacheck (@Colcheck) May 20, 2020

Esta antena es ANITA que trabaja en la Antártida.

El paper, que puedes ver acá, se refiere a un descubrimiento realizado en la Antártida, donde un grupo de científicos investigaba desechos congelados. Para esto usaban la Antena Antártica de Impulso Transitivo (ANITA), con la que detectaron el origen de las ráfagas rápidas de radio (FRB), lo que pudieron relacionar con el posible universo paralelo.

En ese proceso se descubrió una partícula llamada neutrino tau que chocaba con nucleones de la atmósfera bajo el globo sonda que carga ANITA. "La anómala polarización invertida de estas dos señales sugiere que han recorrido 5740 ± 60 km y 7210 ± 55 km, resp. El modelo estándar solo explica estas señales si recorren una distancia menor de 1600 km. ¿Cómo es posible? ¿Ocultan nueva física más allá del modelo estándar? Muchos lo desean con fruición, pero seamos cautos. No se puede descartar un error sistemático en el análisis de las medidas", explica Francisco Villatoro en su blog.

Ante esto no es que exista un universo paralelo en el que el tiempo corre al revés, si no que existe una búsqueda de análisis de datos que aún no ha podido ser aclarada.