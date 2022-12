Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este miércoles 6 de diciembre según tu signo del zodiaco.

Horóscopo del miércoles 6 de diciembre

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (marzo 21 - abril 20)

Deberás tener cuidado con los accidentes o lesiones menores, especialmente si disfrutas de los deportes y actividad física en general. Estarás más nervioso que de costumbre y eso podría jugarte en contra. Tienes energía ilimitada, pero podrías usarla en forma inapropiadas.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Lo que queremos es una cosa, pero lo que debemos hacer es otra. Querrás pasar un día en familia y poder disfrutar del descanso, en realidad tendrás muchas responsabilidades que te estarán esperando. La buena noticia es que todo saldrá bien y habrá un buen final.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Debido a la influencia adversa de Marte, hoy te lloverán los problemas y puede haber algunos desacuerdos, tensiones o discusiones con tu pareja u otras personas a tu alrededor. Asegúrate de controlar tu temperamento y piensa que incluso si es un día turbulento, en realidad es solo temporal.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

A menudo vives más dentro de ti mismo que fuera y en tu mundo interior puedes crear el cielo o el infierno según el momento en el que te encuentres. Pero afortunadamente, hoy estarás instalado en el cielo. Cada vez que te sientas bien y en armonía, tu mente evocará este cielo y tendrás un día pacífico.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Mostrarás tu lado más positivo, optimista y esperanzador, ya sea por algo o de corazón, sin ninguna explicación racional. Además, la suerte estará de tu lado, y te espera un día agradable y exitoso por sus experiencias y eventos, lo cual es muy bueno si tienes que viajar.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Las influencias planetarias favorables sugieren que tendrás un día de calma, alegría y felicidad, lo cual es inusual para las personas de este signo. Es un momento de respiro de las batallas diarias, un pequeño oasis de calma antes de volver a sumergirse en las batallas de la vida.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

A pesar de tu fantástica cualidad de moverte entre multitudes y adaptarte a las circunstancias, hoy podrías sentir una gran necesidad de ser independiente y libre para hacer lo que quieras sin que nadie te cuestione ni te dé por sentado. Si puedes hacer eso, entonces tendrás un buen día.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

En ciertos momentos de hoy podrías sentir un fuerte impulso de actuar, de dirigir tu energía hacia una meta concreta y práctica. Es probable que gran parte de la actividad sea mental, pensando en lo que quieres en el futuro.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

No te dejes llevar por la negatividad, porque hoy te inclinarás a ella de cierta manera, aunque en realidad no sepas por qué. No debes ir con tus seres queridos a pagar problemas o agravios que no puedes solucionar en el momento, tienes que mirar hacia el futuro porque siempre puedes tener nuevas oportunidades.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Hay que empezar de nuevo, hacer las cosas de manera diferente, ya sea en el trabajo o con algunos temas personales, familiares o emocionales. Algunas cosas te dirán que tienes que salirte del camino en el que estás para continuar con otro, pero tienes una voluntad de acero y no te detendrás hasta que ganes.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Algunos dicen que el dolor causado por la decepción emocional puede ser reemplazado por la alegría al comienzo de una nueva relación y la gran esperanza asociada con ella. Una nueva oportunidad llega a tu vida, la felicidad vuelve a aparecer y tendrás ponerle el corazón y el alma.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Desperdicias mucha energía en cosas que te sirven de poco o nada, pero luego cuando aparece algo o alguien por lo que estás muy interesado en luchar, te reprimes. Si lograras organizarte de otra manera, podrías tener más suerte en la vida y podrías ayudar más a tus seres queridos.