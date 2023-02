Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este jueves 23 de febrero según tu signo del zodiaco.

Horóscopo del viernes jueves 23 de febrero

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (marzo 21 - abril 20)

La semana continúa con una situación planetaria que te será muy favorable, con una clara inclinación hacia el éxito profesional, económico o social. Sin embargo, debes tener cuidado con las trampas de tus enemigos y de los que te envidian.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Es un buen momento para tomar una iniciativa más audaz de lo habitual en tu trabajo o negocio. La influencia de Júpiter te protegerá y las cosas saldrán bien para ti. Tu personalidad es muy cautelosa y tus acciones siempre son consideradas, pero a veces es momento de tomar decisiones difíciles.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

El éxito, los logros y la felicidad en el trabajo y en otras áreas se deben a tus conexiones sociales. La capacidad de hacer que otras personas hagan lo que quieres es excelente, incluso si no se dan cuenta. Gracias a esto, lograrás lo que no podrías lograr solo.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Para bien o para mal, tendrás grandes preocupaciones por el dinero y los asuntos materiales. El detonante puede ser un pequeño contratiempo económico, un gasto inesperado o alguna mala noticia relacionada con el trabajo, que te disparará todas las alarmas internas.

Leo (julio 23 - agosto 22)

No te apresures tanto con tus proyectos, ya sean laborales, económicos o de cualquier otro tipo. Los planetas están claramente a tu favor ahora, pero también es importante solidificar lo que has logrado para que cuando los tiempos se pongan difíciles, no todo se derrumbe como un castillo de naipes.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

La justicia es muy importante para ti, así que tratas de ser justo con los demás, pero ahora el destino es justo contigo, ya sea en el trabajo o en tu vida íntima, porque obtendrás ayuda en una cosa que es muy importante para ti.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

La indecisión es uno de tus rasgos más característicos. Siempre intentas tomar la decisión más correcta y analizas todas las posibilidades una y otra vez. Hoy serás protagonista de esta situación, aunque al final estarás en el camino más adecuado y podrás disfrutar de un feliz día.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

La confusión se acerca a tu vida amorosa o familiar y es importante tratar de estar del lado correcto si no quieres encontrarte con disgustos inesperados. Puede que no seas tú quien provoque las hostilidades, pero el problema será causado por algo que hayas hecho en el pasado o por una decisión que hayas tomado.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Muchas veces en el pasado otros se aprovecharon de tus esfuerzos y obtuvieron recompensas que verdaderamente te correspondían a ti. Pero ahora es todo lo contrario, eres responsable por los esfuerzos y sacrificios de otras personas y obtienes recompensas por ellos. No lo haces a propósito, pero todo sale así.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

El día te traerá alegrías y gratas vivencias, además tu vida amorosa te traerá sorpresas muy agradables que confirmarán estos buenos augurios. Este es un momento ideal para resolver conflictos o tensiones con seres queridos o incluso compañeros de trabajo.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Es un momento ideal para la amistad, para recibir amor, ayuda o protección de tus amigos o también para iniciar nuevas amistades, que en algunos casos pueden llegar a convertirse en una relación.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Las circunstancias te obligarán a imponerte en tu trabajo de una forma u otra. Tu amabilidad y generosidad pueden malinterpretarse como debilidad y podrían hacer que otros se aprovechen de ti, así que es hora de sacar la mesa de la situación, incluso si te enfada un poco.