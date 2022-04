Aries (marzo 21 - abril 20)

Los resultados que tendrás hoy en el trabajo o en los estudios serán de tu agrado. Sentirás que todo el esfuerzo está teniendo su recompensa y te dará el impulso para desarrollar nuevos proyectos.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

La actitud de una persona contigo te conmoverá mucho, porque sentirás empatía de su parte. Será un gesto muy lindo y te sentirás acompañado, y hasta olvidarás ciertos inconvenientes que te tenían angustiado.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

No te obsesiones con un asunto del trabajo que no tiene que ver contigo, deja que los responsables se hagan cargo, tú sigue tu propio camino. Aléjate de todo lo que te supongo estrés o esfuerzo extra.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Tienes que hacer un cambio de chip y dejar de preocuparte por las cosas que no están en tu control. Haz planes, sal a diviértete, busca panoramas e intenta despejar tu mente. Necesitas relajarte un poco.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Eres una persona dura y sueles cerrarte cuando se trata de expresar tus sentimientos. Pero tienes que dejar que tus emociones fluyan, no te preocupes de lo que dirán los demás por dar a conocer lo que sientes. Déjate llevar y te sentirás muy bien.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Es momento de darte un gusto, de pensar en ti antes todo. No tienes problema con dar a los demás, pero cuando se trata de autorregalarte algo de retienes y eso deben cambiar.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Te interesarás por nuevos temas, buscarás información al respecto y crecerá tu emoción por tener un nuevo pasatiempo. Aprovecha este instante, traerá dinamismo a tu vida, estarás de mejor humor y tus conocimientos se ampliarán.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Volverás a ver a alguien a quien quieres mucho pero de quien te alejaste. Retomarán muchas conversaciones, florecerán ciertas emociones Disfruta el momento y asegúrate de mantener el contacto.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Desconéctate de la tecnología y las redes sociales, porque te están consumiendo y podrían llegar a un punto poco saludable. Mientras sea posible, aprovecha tu tiempo en el mundo real, en la naturaleza o con cosas simples, que no requieran estar frente a una pantalla.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Necesitarás organizarte si quieres cumplir con todos tus compromisos. Debes ser profesional y continuar siendo responsable como lo has sido hasta ahora. Ya tienes claro que todo esfuerzo tiene su recompensa, solo te hace falta ponerlo en práctica.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Cierto asunto no resultará como esperabas y te frustrarás un poco, pero no te enojes, porque a la larga las cosas resultarán a tu favor. Solo debes ser paciente y entender que las cosas no siempre ocurren a tu tiempo.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Ten cuidado con pedir consejos a cualquiera sobre un tema delicado, no todos tienen el criterio o experiencia necesario para decirte cómo proceder.