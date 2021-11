Aries (marzo 21-abril 20)

Aparece alguien a tu alrededor que te hace sonreír y eso es algo que valorarás mucho porque será un bálsamo, una pizca de optimismo añadida. En el trabajo, deja que pase el día, sin más. No intentes averiguar algo que no sabe nadie o que está bajo secreto.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Hoy vas a inclinarte por mirar a tu alrededor y ver lo que sucede en otras partes e incluso cómo puedes ayudar en ciertos problemas sociales. Es tu parte más desinteresada la que se pone en marcha. Tu espíritu se alegra y se siente bien con todo ello.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Se han recolocado algunos asuntos en tu vida porque recibes noticias de una parte de la familia que quizá te reprocha ciertas ausencias. Tendrás que valorar cuáles son tus actitudes y en qué has fallado. Procura enmendar esos errores, es importante.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Si llevas guardándote mucho tiempo algo que piensas sobre tu pareja o sobre una amistad y no es nada positivo, quizá debas controlar tu impulso de decírselo en un contexto relajado. Puede que provoques un enfado y estropees el momento. No es el día.

Leo (julio 23-agosto 22)

Hay un asunto que hoy te va a preocupar un poco porque quizá no ves cómo ayudar a un hijo o a otra persona de tu entorno. Pero eso no quiere decir que no puedas, solo con tu afecto, insuflarle ánimos. Pero debes buscar esa ayuda en alguna parte.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Te costará cierto esfuerzo, sin duda, pero hoy no te queda más remedio que mantener una conversación con una persona de la familia con la que debes ponerte de acuerdo por un tema que afecta a todos. Abórdalo con tranquilidad y olvidando ofensas.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Puede que alguien se sorprenda hoy de lo que vas a hacer o decir, ya que sueles siempre estar en un punto medio. Pero las circunstancias te obligarán a decir lo que piensas con mucha contundencia. Eso no es negativo si no pierdes el control en ningún momento.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy tendrás claro que cierta decisión tomada, quizá la de separarte o distanciarte de alguien, ha sido muy acertada. Te encuentras mucho más centrado o centrada y alejas cualquier remordimiento por haberlo hecho. Sigue tu camino.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Dejarás claro que no quieres involucrarte en la vida de nadie, pero que tampoco vas a permitir que nadie opine sobre la tuya. Si lo haces en un grupo de amigos, puede que se queden muy sorprendidos. Pero es hora de buscar otros ámbitos.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Si te paras a pensar, te darás cuenta de que hay gente muy valiosa a tu alrededor, así que no te fijes en lo superficial y ve al fondo de las cosas. Esto te dará una información valiosa de con quien compartes tu tiempo ya sea personal o de trabajo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Lo que comiences hoy puede suponerte un camino largo, pero lo cierto es que te vas a sentir con muchas ganas de hacerlo y con todo el ánimo y la ilusión. Todo lo nuevo te interesa, trabajas con amplitud de miras y eso ahora es como el oro para ti.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Te conviene separar el ocio de los problemas laborales, así que quizá hoy es mejor idea no seguir la jornada con los compañeros de trabajo aunque sea para un "after work". Pon una excusa válida y ve a tu aire. Un pase va a ayudarte a dejar atrás un mal trago.