Aries (marzo 21 - abril 20)

Hoy vas a querer centrarte en ti mismo y no dejarte llevar por nada que te aleje de lo que verdaderamente te importa. Sigue así, concéntrate en tus asuntos y evalúa cuáles son tus mejores opciones.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Debes tener presente que tus cercanos no son parecidos a ti, ni tienen tu mismo pensamiento. Tendrás que aprender a escuchar los otros, intentar entender su perspectiva y ponerse en su lugar. La empatía es lo que mejor te vendrá estos días.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Hoy necesitarás un poco de aire fresco y nuevas energías para avanzar con tu día. Te conviene despejar la mente. Intenta olvidar por un momento ese asunto que da vueltas en tu cabeza y visualiza cosas agradables.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Sigue buscando tranquilidad como lo has hecho hasta ahora. No dejes que las malas actitudes de los demás arruinen tu día, mantén el mismo equilibrio. No busques enfrentamientos, pero no dejes de decir lo que piensas.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Deberás ayudar a una persona que no está muy bien emocionalmente. En un principio creerás que no eres el indicado para ello, pero ya verás como tus palabras le reconfortan.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Tu ánimo ha pasado por muchas altibajos últimamente, pero está por llegar el momento en que te reencuentres con alguien que te agrada mucho y que te divierte. Déjate llevar, no te frenes, saca al niño interior que hay en ti.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Hoy podrás solucionar problemas a los que no sabías cómo enfrentarte. Sacarás tu lado racional y eso te ayudará a tomar la decisión que estabas postergando, pero que era muy necesario. No dejes que nada ni nadie te derrumbe.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Verás a alguien a quien le tienes mucho cariño y eso te hará muy feliz. La compañía de estas persona te deja muy buenas sensaciones, así que el encuentro renovará tu optimismo. Tendrás el impulso para equilibrar otros aspectos de tu vida.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Es probable que hoy no estés de acuerdo con alguien, pero eso no quiere decir que debas llevar el conflicto al extremo y enojarte. Di lo que piensas sin alterarte y podrán llegar a un acuerdo.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Controla los aires de soberbia que has estado mostrando desde hace un tiempo. Sabes muy bien que no eres así, pero ciertas situaciones te han llevado a tomar esa actitud. Es momento de mostrar quien realmente eres.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Tendrás la oportunidad de demostrar tus mejores destrezas, pero para ello tendrás que aprovechar el punto débil de un compañero. Piensa muy bien lo que harás y si vale la pena dejar mal a otra persona por salirte con la tuya.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Intenta evitar los malentendidos. Puede que tengas una pequeño desacuerdo con una persona que aprecias, pero si explicas con calma tu punto de vista, todo saldrá bien.