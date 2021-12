Aries (marzo 21-abril 20)

Un poco de distracción no te vendrá mal, así que aparca el trabajo o los estudios o cualquier cosa que no sea imprescindible y déjate llevar por una invitación a salir que te elevará los ánimos. Hoy te vendrá bien no quedarte en casa.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Puede que hoy no llegues a conseguir del todo esa meta que te habías propuesto, pero eso no quiere decir que te vengas abajo y que pienses que no está en tu mano. Adecua tus fuerzas a tus fines. Está en tu mano conseguirlos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Vas a tener la mente muy despierta para aprovechar muy bien los recursos de cualquier clase que estén en tu mano. Con poco, harás mucho y eso se notará positivamente. Además, sabrás compartirlo con personas a las que aprecias de verdad.

Cáncer (junio 22-julio 22)

No te dejes tentar por los lujos ni por algo que realmente está fuera de tu alcance y que solo significa presunción. Lo más natural es lo que te va a sentar mejor en cualquier sentido, no lo olvides. Intentar aparentar lo que no se es, no es recomendable.

Leo (julio 23-agosto 22)

Cambias de idea y ya no quieres ir o hacer algo que te habían propuesto, pero debes dar alguna explicación a esas personas que te lo habían ofrecido. Intenta que vean que no es un capricho, pide que lo respeten incluso si no lo comprenden del todo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Ciertas palabras que escucharás de alguien cercano te van a propiciar cierto estado de confusión, de no saber a qué carta quedarse. No les des tanta importancia, ya que todo el mundo puede equivocarse y generar eso. Simplemente, ve a lo tuyo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Se abren nuevas perspectivas en algo temporal, como un viaje que planeas o cualquier otra idea relativa con lo lúdico o con las vacaciones. Tu ánimo sube mucho y lo pasas bien planeando todos los pasos que te apetece dar o los lugares que quieres conocer.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Normalmente te gusta que te rodeen muchos amigos, y más por las redes sociales, pero date cuenta de quiénes son de verdad y quienes son solo virtuales. Puedes llevarte una decepción, ve con cuidado. No dejes que te engañen con palabras huecas.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Tu humor estará bastante equilibrado hoy incluso si ves que el plan que habías previsto no sale. Sabrás sacarle partido a la situación y dedicarte a cosas más personales o de puertas para adentro. Ese cambio de chip te va a venir bien.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Mirar por ti está bien, pero sin perder la perspectiva de que hay mucha gente a la que necesitas a tu alrededor y que también debes de mirar por sus intereses y sus necesidades. Olvida los egoísmos y saca tiempo para ellas.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Pedirás ayuda a alguien para un asunto de estudios en el que quizá no aciertas a ver con demasiada claridad o te ha decepcionado cuando te has adentrado en él. No te agobies, date tiempo para solucionarlo. Poco a poco sabrás qué dirección tomar.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

No te obsesiones con la perfección, acepta tus defectos, sobre todo los físicos, los relativos a tu imagen ya que todos somos diferentes y aceptarse es lo más importante para tu equilibrio personal. Las reglas no siempre hay que seguirlas. Una sonrisa te ayudará.