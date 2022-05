Aries (marzo 21-abril 20)

Por la influencia de Urano hoy será un día de gastos inesperados por una u otra razón, algo importante y necesario puede averiarse o romperse y te obligará a hacer un desagradable desembolso de dinero.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trata de aprovechar la jornada para descansar o al menos desconectar tu mente todo lo que te sea posible, los grandes esfuerzos que has realizado estos últimos días en lo laboral.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hoy podrías estar más nervioso que de costumbre y además también va a ser un día lleno de imprevistos en el que al final todo irá de un modo muy distinto a como esperabas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Al comienzo del día estarás muy activo física y mentalmente pero de una forma algo caótica, disparando en todas las direcciones e incluso de un modo un poco extraño o sin sentido.

Leo (julio 23-agosto 22)

Los planetas y su influencia están a tu favor y ciertamente hoy podrías tener un día muy afortunado en el que consigas hacer realidad algún sueño o proyecto muy deseado, ya sea de trabajo o personal.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Será un día de aquellos en los que puedes ser muy feliz, relajado o satisfecho ya sea por el resultado de tu trabajo o que se haga realidad alguna ilusión de tipo sentimental o familiar.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Este día será más positivo de lo habitual, utiliza esta jornada para descansar y alejarte un poco de las tensiones habituales que desgastan tus energías y te quitan la paz interior. Te conviene tomar contacto con la naturaleza, te hará bien.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Tendrás la sensación de que has conseguido un gran éxito o por fin las cosas se ponen en la dirección que tu deseabas desde había tiempo, pero ten cuidado porque podría ser algo pasajero.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

La vida te sorpenderá pero no de forma agradable, sino que será en el terreno sentimental o en su caso con alguna otra persona que se encuentra entre aquellas que más quieres.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

El día tendrá preocupaciones o sensación de ruina e impotencia relacionadas con el tema de la económica, puede ser que tengas tus razones pero en realidad solo es una visión muy pesimista o una pequeña tormenta de verano.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Hoy tendrás la intución a flor de piel, es por eso que podría ser un día estupendo si tienes alguna profesión de carácter artístico, pero si no es así también puedes pasar un día muy feliz y te podrías encontrar excelentes sorpresas en el amor.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Pondrás tus mejores energías y verás el fruto de eso, no importa si es ahora mismo o más adelante. También será un día muy afortunado para viajar, no te extrañes si te encuentras con algún viaje que no esperabas porque si te conviene llevarlo a cabo.

