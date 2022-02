Aries (marzo 21 - abril 20)

Sueles no esperar nada de los demás. A veces ese mecanismo de defensa sirve, pero no es bueno que sea constante. Intenta ver el lado bueno de los demás, pide ayuda si es necesario o recíbela si te la están ofreciendo. No es necesario caminar solo en este mundo.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Convencerás a tu pareja de hacer algo que cambiará su relación y los llevará por un rumbo muy importante. Verás como las cosas mejorarán, volverás a sentir optimismo y crecerán las ganas de crear planes.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Llevas un tiempo aburriéndote de hacer siempre lo mismo. Pero si quieres que las cosas cambies, deberás partir por tomar una decisión. El cambio está en ti, tú tienes que elegir qué caminos quieres seguir. No tengas miedo de probar cosas nuevas y si te equivocas, no te preocupes, siempre puedes levantarte y empezar de nuevo.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Hoy sentirás con ganas de que te comprender, que otros tengan empatía contigo y se pongan en tu lugar. Estás cansado de que te juzguen por tus acciones, pero no te preocupes, porque hoy lograrás hacer entender a algunas personas porque has hecho lo que has hecho. Serás escuchado y te sentirás mejor.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Una persona mayor te dejará hoy una enseñanza muy importante. Acepta tus consejos, recuerda que ha vivido muchas más experiencias que tú y quizás ya pasó por lo que tú estás pasando. Sus palabras serán de mucha ayuda, no las ignores.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Hoy lograrás esa paz y tranquilidad que tanto buscabas. Recibirás una noticia que te dará serenidad y por fin podrás descansar y dejar el agobio en el pasado. Aclararás tu panorama y por fin podrás ponerte a planear el futuro.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Este fin de semana solo buscarás divertirte y pasarlo bien. Si te llega la oportunidad, tómala, lo necesitas. Sal con otras personas, ve a bailar, a ver una película o anda a ver un show. Lo que sea que necesites hazlo.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Hoy enfrentarás a una persona que ha estado cuestionando tus comportamientos. Se directo y franco, no dejes que te pasan a llevar. Comunica lo que piensas y lo que te molesta, mientras no insultes a nadie, todo saldrá bien.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Estarás cerca de cometer una equivocación, pero ye darás cuenta justo a tiempo y evitarás futuros problemas. Tus reflejos te ayudarán bastante, solo procura no estar acelerado, haz lo que tengas que hacer con calma, nadie te apura.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

No te sentirás muy cómodo con un grupo de personas quie quiere realizar ciertas actividades, pero que a ti no te interesan. Quizás esto te traiga un pequeño conflicto, pero no te sientas obligado a hacer algo con lo que no estás a gusto.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Tienes muchas ganas de dejar de pensar en las responsabilidades, de relajarte y tener un momento de paz. Lo lograrás si sabes organizarte, hacer las cosas con tiempo y ser responsable. No te desanimes.