Aries (marzo 21 - abril 20)

Te resultará algo complicado tener que convivir, al menos por unas horas, con una persona que no te es nada grata y con la que no tienes ningún lazo en común-Pero será en el contexto de una reunión o de un trabajo, así que simplemente ten un poco de paciencia.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

No hace ninguna falta que te pongas a la defensiva en un tema familiar en el que hay algunos puntos de vista muy distintos a los tuyos, y más si se trata de un viaje o de preparar unas próximas vacaciones. Intenta armonizar todo eso por el bien de todos.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Te gustaría acabar de una vez por todas con algo que crees que no está de acuerdo con tus intereses, algo de tipo material quizá en relación con la familia política. Esas discrepancias no te van a llevar a ningún buen puerto, así que no te opongas más a ello.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Hoy te sentirás bien por ciertos pasos que han dado que te han demostrado que puedes hacer lo que creas conveniente y no pasa nada. Alejarse de algunos ambientes o círculos algo contaminados de negatividad te ha venido bien.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Seguirás pendiente de algunos temas familiares, pero quizá debas utilizar la tecnología para eso. Por lo demás, tendrás que poner atención hoy a lo doméstico, a prepararte para algo que puede suceder la semana que viene y que te mantendrá con mucho lío.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Si te saltas un plan relacionado con la salud o el deporte, no te castigues pensándolo una y otra vez. Culpabilizarte no va a arreglar nada, así que déjalo estar y procura volver a la disciplina cuanto antes. Es lo que te conviene de verdad.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Te importa mucho tener éxito en un grupo social determinado que hasta ahora no te había preocupado mucho, pero que de repente te ha parecido fundamental para tu bienestar y tu imagen. No es negativa esa aspiración, pero procura que no se convierta en una obsesión.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

No te estreses pensando en todo lo que tienes que hacer este fin de semana con algo que tiene que ver con una casa o tareas que has dejado sin hacer. Lo importante es que lo hagas con toda la tranquilidad posible y si es necesario, pidas ayuda.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

El silencio puede ser hoy la mejor terapia para recuperarte de un pequeño bajón o de un disgusto por algo que ha pasado y que ha llegado hoy a tu conocimiento. Ese rato en calma, sin ruido de ninguna clase te permitirá aclarar mucho tus ideas.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Resaltan hoy ciertas virtudes tuyas como la del orden o la de realizar una labor delicada o pesada pero que haces con mucho entusiasmo. Esa tarea puede ser bastante importante para algunas personas, tanto que te van a felicitar por ello.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Hoy sales a dar un a vuelta o a ultimar algunas cosas que te apetece tener controladas antes de que pase más tiempo, ya que se acerca una época en la que vas volcar mucho entusiasmo, pero te gustará dar sorpresas y eso lleva su tiempo y esfuerzo.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Puede que sea complicado, pero debes plantearte cómo puedes cambiar algunas cosas que no funcionan como deben o con las que estás presionando a los más cercanos. No digas que no tienen solución, la tiene si te empeñas en mejorarlas, aunque te cueste esfuerzo.