Aries (marzo 21-abril 20)

Tu fin de semana comenzará de forma tranquila y con positivas energías que te motivarán a hacer algo importante y a relacionarte con los demás. Una buena opción para esta jornada es hacer algún viaje o recibir a algún ser querido que venga de lejos, sobre todo durante la tarde.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Tendrás un día con imprevistos y sorpresas que te harán tener una jornada diferente a la que planeabas. Sin embargo, debes ser paciente y verle el lado positivo, ya que los cambios pueden ser muchas veces buenos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Según la alineación de planetas podrías tener algún problema amoroso. Procura evitar ser posesivo, celoso o dominante durante este día para evitar inconvenientes. Intenta mantenerte calmado y con buenas energías para no tener conflictos con tu pareja.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Por la mañana podrías estar cansado o decaído sin mucha justificación o por temas emocionales, pero esto solo te durará por un par de horas. Por la tarde y noche tendrás un buen día lleno de energía y actividades.

Leo (julio 23-agosto 22)

Uno de los signos que tendrán un gran día, incluso el que podría tener la mejor jornada con mucha felicidad. Tendrás protección de planetas como Júpiter, pero también pasas por un buen momento en el que sabes muy bien quién eres y lo que buscas alcanzar.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

En algunas ocasiones puedes tener pequeños problemas que los sientas como muy grandes y creas que se te venga el mundo encima. Si eso te ocurre, intenta mantenerte calmado y no busques planificar todo porque la vida puede tener imprevistos que no dependen de ti.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Tendrás un día lleno de aventuras y sorpresas en el que romperás tus jornadas cotidianas, incluso si no te lo propones. Aprovecha esta jornada para hacer cosas nuevas, conocer gente, visitar lugares a los que no habías ido o hablar con gente no ves hace tiempo.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Una parte de ti te hará estar alejado de los asuntos laborales y las responsabilidades diarias, pero tu otra mitad te la pondrá difícil para desconectarte ante los posibles asuntos que aún no has podido resolver. Sin embargo, no te preocupes, debes vivir tu día tranquilo porque todo está bien.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Aunque seas conocido como el signo más optimista y esperanzador, también puedes tener momentos malos y bajones, y es normal porque no siempre todo puede estar bien. No te preocupes si tienes algún disgusto amoroso o con tus padres o hijos, todo se solucionará.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Quizás a veces pienses que no tienes tanta fortuna, pero puedes tener grandes crecimientos en tu vida por tus grandes capacidades, lucha y esfuerzo. Aunque durante este día podrías tener un golpe de suerte o podrás destacar entre quienes te rodean.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Generalmente eres una persona más seria y calmada de lo que aparentas, pero también eres alguien que se preocupa mucho por la felicidad de tus seres queridos o la persona que amas, durante este día podrías pasar por algo así.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Podrías pagar por algo de lo que no eres culpable, ya sea por una injusticia o simplemente por echarte la culpa para proteger a otras personas que quieres. Eso podría hacer que tengas un día largo, pero no te preocupes que eso luego se resolverá.