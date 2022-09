Aries (marzo 21 - abril 20)

Se vienen días emocionalmente inestables, propensos a cambios o sorpresas, en los que todo puede resultar diferente a lo previsto originalmente, pero eso no significa que las cosas vayan a empeorar. Además, te preocuparás por algunos asuntos familiares.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

No todas las personas que dicen ser tus amigos son amigos de verdad y hoy tendrás prueba de ello. Debes que tener cuidado porque detrás de tu fuerza y apariencia firme escondes un gran corazón y aveces confías en alguien que no debes. Pero los astros te protegen, y si alguien te traiciona, no podrá alcanzar los objetivos que se proponga.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Tienes que dejar atrás muchas cargas y dolores emocionales que te frenan. Son tiempos de cambios, todos inician un nuevo ciclo, por eso ahora hay que pensar en el futuro y mirar hacia el futuro, la vida que te deja nunca volverá, pero vendrá alguien mejor.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Olvídate del sufrimiento y no mires atrás. Sé que el pasado es importante para tu vida, pero recurre a los recuerdos que te traen alegría o felicidad, no a los que te hacen sufrir. Aunque no lo creas, tu vida avanza, como un cangrejo, pareces retroceder, pero en el fondo avanzas.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Tendrás un día lleno de energía y lucha, un día positivo donde podrás demostrar tus habilidades y brillar frente a los que te rodean, pero también un día lleno de tensión y problemas inesperados, del que saldrás victorioso. Aunque hay que tener cuidado con la ira y el temperamento.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

A veces no puedes evitar caer en un estado de ánimo deprimido o melancólico y suele ser por algún pequeño detalle que los demás pasan por alto. Hoy puede que sea uno de esos días, o ak menos durante parte del día, sobre todo porque crees que no ven ni valoran tu trabajo y sacrificio.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

La tensión, el conflicto y la confrontación están entre las cosas que más daño e inestabilidad te pueden causar, y hoy te espera un día duro porque las vas a encontrar tanto en el trabajo como en tu vida íntima. Además, sufrirás consecuencias de las que no tienes la culpa.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Hay algunas pequeñas decepciones esperándote en una relación o vida familiar, especialmente en la segunda mitad o al final del día, así que si quieres evitar que esto suceda o no suceda, es mejor que no entres en conflicto. No te preocupes, ya que solo serán difucultades temporales.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Te espera un día de emocionantes actividades, ideal si debes viajar o enfrentar una gran cantidad de conexiones sociales. Pero en este día te sentirás feliz y lleno de ganas de hacer cosas y alcanzar tus metas. No tengas prisa, todo saldrá a tu manera, las cosas saldrán a tu manera, pero hay que dar tiempo.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Te espera un buen día laboral y económicamente, estás muy cerca de lograr tus metas o conseguir un ascenso o reconocimiento, esto te puede pasar hoy o en los días venideros, pero pronto cosecharás tus largos meses de trabajo. Te espera una alegría.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Se viene un día de alegría o satisfacción, especialmente en tu trabajo. Además, la Luna estará hoy en tu signo, lo que te hará más intuitivo y creativo, y sabrás casi instintivamente cuál es el camino o decisión que debes tomar. Incluso si no hay una razón clara, este es un buen momento para ti.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

A menudo, uno de los mayores peligros que te rodean es la traición y los ataques por la espalda, y algunas de estas cosas pueden amenazarte hoy. Tienes que ser muy cuidadoso en tu trabajo y pensar que si bien terminarás decepcionado, por lo general estás mejor de lo que pareces.