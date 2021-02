Horóscopo de hoy miércoles 10 de febrero de 2021 | Horóscopo Diario GRATIS

Signos del Zodiaco

Aries (marzo 21-abril 20)

Busca algo ligero o incluso frívolo que hacer hoy. A veces tienes demasiada conciencia y eso te hace padecer de un exceso de responsabilidad, y crearte tensiones innecesarias que afectan a tu salud. Ojo. Tómate tu tiempo para descansar o hacer deporte.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Puedes disfrutar de una afición o de algo que te gusta mucho hacer cuando termines algunos asuntos pendientes. Tienes una oportunidad de acercarte a un tema que te interesa a través de alguien nuevo, alguien que probablemente llegue a través de la tecnología.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Vas a tener la paciencia suficiente para explicarle a alguien lo que debe de hacer en un asunto relativo a los estudios. Esto te llevará tiempo y cierto desgaste emocional, pero sabes que va a merecer la pena. Te preocupa su futuro y te solidarizas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Ten claro que el tiempo cura las heridas y que estás en un proceso de superación de todo eso aunque será de una manera lenta y gradual. Esa sanación puede venir por distintas vías, busca la más idónea. Alguien te da una buena sugerencia.

Leo (julio 23-agosto 22)

Hoy vas a estar en una especie de nube por algo muy importante para ti que te dirá una persona cercana. Se aproxima un cambio que te puede favorecer mucho y eso es lo que debes de esperar, sin más. Cuando bajes a la realidad, estarás muy bien.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Descubrirás por fin cuál era el sentido de algo que sucedió hace un tiempo y que no entendías muy bien. Ahora ves que tenía su razón de ser y que en el fondo es algo que no te ha venido nada mal. Los engranajes de la existencia son misteriosos.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Hoy sientes que te apetece volver a ponerte en contacto, quizá a través de las redes sociales, con alguien a quien apreciabas mucho y de quien has aprendido en el pasado un montón de cosas. Hazlo, será muy positivo. Renovarás lazos importantes.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

La familia puede suponer tu mejor ámbito de relaciones hoy, ya que es en ella donde vas a encontrar más apoyo o reconocimiento a lo que estás haciendo, incluso si estás lejos físicamente. No lo estarás afectivamente y te darás mucha cuenta de esto.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Las causas solidarias te preocupan y hoy esa tendencia se verá incrementada, probablemente en asociaciones o grupos relacionados con los animales o la ecología. No te importará invertir tu tiempo en eso, porque verás feliz a mucha gente.

SAGITARIO: Tenga cuidado con decir cosas a los demás sin haberlas pensado detenidamente. Necesita descansar y bajar el ritmo o terminará con problemas de salud. Las cosas no están fáciles en la actualidad y menos a la hora de emprender. — Yolanda Sultana (Radio) (@YolandaSultanaH) February 9, 2021

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Reaccionar con mal humor o algo de agresividad no te conviene hoy, por mucho que no te guste lo que te dicen o lo que te obligan a hacer. No siempre la culpa es de los demás. Reflexiona y aunque te cueste trabajo, ten temple.

Acuario (enero 21-febrero 19)

No debes de pensar mal de los demás, ni que te atacan, ni que eres su objetivo. No es cierto, pero si lo fuera, no puedes dejar que ganen la partida. Lo más inteligente es ignorar lo que no te conviene y no entrar en la confrontación.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Tus fuerzas mentales y tu capacidad de comunicación serán hoy tus mejores armas para resolverlo todo. Hay cierto asunto, quizá legal, que se pone muy a tu favor y eso te pondrá de un humor excelente. Por la noche vas a compartir esta buena noticia.