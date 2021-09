Aries (marzo 21 - abril 20)

Una parte de tu personalidad florecerá y será algo que podría sorprender a los demás. Intenta controlar tu carácter para que no sea tan perturbador para otras personas.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Mantendrás una actitud firme y un poco tozuda. Esto te ha ayudado a conseguir tus objetivos. Una persona no está muy de acuerdo con esa parte de tu personalidad, pero no lo tomes como algo negativo, podría ser una crítica constructiva que te ayude a crecer.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Verás a una persona que te cae muy bien. La recomendación es no fiarse de las intenciones de todos, porque a veces la impresión que tienes de otros no es igual a lo que hay en su interior. No significa algo malo necesariamente, pero debes estar atento.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Algunos aspectos de tu trabajo te llevarán a tomar decisiones difíciles, pero necesarios para sobrevivir en ese ambiente. No temas y no te retractes, haz lo que debas hacer para proteger tu fuente laboral.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Tus pensamientos serán muy ligeros y eso te ayudará a dejar de lado todo lo que no aporte a tu vida. Dicha actitud traerá buenos resultados y provocará el acercamiento de algunas personas.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Aprenderás una nueva forma de trabajar que será un poco lenta y engorrosa, pero necesaria para crecer profesionalmente. Haz el esfuerzo y aprovecha todo lo que aparezca en tu camino, porque valdrá la pena.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Has vivido una semana de calma y eso se mantendrá por varios días más. Lo lograste luego de encontrar la solución a un problema que te quitó mucho tiempo, pero tus intenciones de querer solucionarlo dieron buenos resultados y ahora puedes disfrutarlos.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Has gozado de mucho éxito en el último tiempo, pero ten presente que así cómo disfrutas de los resultados del éxito, debes estar preparado para eventuales fracasos. Es parte de la vida y una pieza fundamental para triunfar. Eres inteligente y sabrás gestionarlo.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Podrás entablar una conversación con alguien que te decepcionó y dirás todo lo que sientes. Intenta expresarte con calma para que tu punto de vista resulte elocuente. De esta forma, la reacción de la otra persona será positiva.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Llegará a tu vida una nueva forma de enfrentar tus miedos para salir de tu zona de confort. Eso generará mucha satisfacción y paso a paso irás logrando mejores y mayores resultados.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Podrás recuperar un poco de paz, pero aun así las cosas seguirán siendo un poco complicadas. Mantente firme, porque solo es cosa de tiempo para obtener resultados. Un consejo es dejar de quejarse y tomar acción. Lo importante es dar el paso.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Deberás esforzarte mucho en un trabajo que así lo requerirá. Deberás coordinar con otras personas para lograr lo que quieres. Será una etapa agotadora, pero en definitiva te divertirás y verás buenos resultados.