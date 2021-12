Aries (marzo 21-abril 20)

No debes de quejarte de lo que tienes ahora y piensa en lo que tenías antes que probablemente no era nada mejor, aunque lo sientas o lo recuerdes así. Vive el presente, con toda la intensidad y la positividad que puedas. Centrarse en él es lo que te sentará bien.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Intenta calmar tus nervios y no discutir por temas que tienen que ver con estas fechas y que pueden provocar tensiones innecesarias con la familia. Gestionar bien los intereses y sentimientos dispares es la clave. Si te lo propones, podrás hacerlo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Compruebas que ese plus de interés que estás poniendo en un trabajo que te han propuesto te va servir a posteriori mejor de lo que crees. Todo será mucho más llevadero y agradable de lo que habías previsto. Déjate llevar sin poner pegas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Será una jornada muy emotiva y con gran entusiasmo por ver o hacer cosas nuevas y diferentes que te traen sensaciones distintas que vas a mantener por mucho tiempo en el recuerdo. Vívelo todo con alegría, saborea las cosas buenas de la vida.

Leo (julio 23-agosto 22)

Respira hondo si ves que alguien no entiende muy bien lo que le estás explicando y vuelve a hacerlo con toda la paciencia posible, pero quizá no lleves toda la razón y eso debes también planteártelo. A veces pierdes la perspectiva, ten cuidado.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

No será día para empeñarte en hacer nada complicado, ya que al fin y al cabo estás casi de vacaciones o al menos de cierto descanso, así que lo mejor es que te relajes y no te tensiones en ningún sentido. Si alguien cercano está tenso, no le hagas caso.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Te enteras de una noticia que no te hace mucha gracia porque crees que te va a acabar afectando, sobre todo en el trabajo. Es cierto que puede repercutir en ti una mayor carga, otra obligación más que debes de asumir. Pero no tienes mucha capacidad de maniobra.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Puedes entrar en una dinámica que no te conviene con una persona a la que quizá has dejado rebasar demasiado terreno en algún sentido. Es hora de ponerle freno, hazlo con toda la firmeza y sin dejar que te manipule. Tenlo claro.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Todo lo que hagas hoy va a ser agradable o divertido y eso es algo que te va a subir mucho el ánimo y que te va a venir muy bien, y más si tiene que ver con la familia a la que quizá has hecho poco caso durante cierto tiempo. Lo recuperarás.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

No corras demasiado si quieres hacer las cosas bien, aunque sean cosas sin mucha importancia o domésticas, ya que si te precipitas, algo puede salirte mal. Desarrolla la paciencia todo lo que puedas, aunque sea un trabajo muy intenso.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Se prudente y no des ciertos consejos sobre los hijos o la salud, aunque lo hagas con la mejor de las intenciones. Ten claro que cada persona es un mundo y que no todos los remedios son aplicables a los demás. Será lo más prudente para evitar errores.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Te gustará comprobar que hay una parte de ti que puede renovarse emocionalmente independientemente de lo que digan o piensen los demás. Entrarás en una fase muy positiva en ese sentido muy pronto. Tu ánimo comienza a sentirse más inspirado.