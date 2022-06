Aries (marzo 21 - abril 20)

Estos últimos días te ha estado preocupando tu imagen, porque te reencontrarse con gente que no has visto hace tiempo. No te obsesiones por cambiar para agradarle a otros. Sé tú mismo y disfruta.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

No te apures para llegar a ninguna parte. Al final llegarás de igual forma a tu destino. Lo importante es que tenga claro que todo tiene su tiempo, aunque cueste entenderlo, verás paso a paso cómo cumples tus propósitos sin acelerarte.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Si planeas salir a algún lugar, intenta arrancar de los lugares que podrían generarte emociones desagradables. Es mejor estar seguro de tus próximos pasos, para evitar sorpresas. Por ahora, deja de la dado la improvisación y camina a paso firme.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Se te dará el momento para ser elegante hoy. Procura hablar con elocuencia y sin prepotencia. vístete de forma y no te esfuerces por sobresalir, se sobrio. Lograrás triunfar sin presumir.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Recibirás un mensaje inesperado. Eso abrirá una puerta a una nueva posible relación que ni siquiera había pasado por tu mente. Déjate llevar, no es necesario que tomes una decisión de inmediato. Disfruta y ya verás.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

No te sientas mal por buscar la felicidad e intentar alcanzar la mayor plenitud. Si lo que tienes ahora está empezando a agotarte, mereces buscar respuestas y nuevas oportunidades.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

No derroches dinero en cosas innecesarias. Esto no quiere decir que no pueda darte ciertos gustos, pero debes estar pendiendo de no pasar el límite. Gasta con moderación.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Tu energía estará por las nubes y tendrás ganas de hablar con la gente y sonreírles a todos. Hay una persona que agradecerá tu complicidad y te lo demostrará con un acto claro.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Te relajarás y disminuirá esta presión que sentías por dar explicaciones a los demás sobre tus actos. Probablemente dejarás atrás una relación tóxica que te tenía cegado, pero por fin estás encontrando tu camino.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Procura que hoy tus actos no sean solo pensando en ti. Hay otras cosas que debes solucionar y que te parecen aburridas, pero que si se arreglan beneficiarán a otras personas. Saca toda la empatía que tienes dentro.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Intentarás centrarte en relajarte y para ello dejarás en pausa todo lo que se aleja de lo personal. Pasarás buenos momentos con tus amigos y subirá tu ánimo.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hoy las cosas estarán a tu favor y tendrás muy buenas sensaciones que te generarán paz. Probablemente recuperas alguna tradición que había quedado en el pasado y eso te reconfortará.