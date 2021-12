Aries (marzo 21-abril 20)

Déjate contagiar por el optimismo de una persona que ve todo desde el lado más positivo, aunque te parezca excesivo. Al fin y al cabo, no tienes nada que perder por escuchar su argumentos e incluso te puede favorecer mucho ver otras realidades.



Tauro (abril 21-mayo 20)

Hay ciertas personas que no te están haciendo ningún favor, a pesar de que aparentemente así lo parezca. Debes ir al fondo de sus intenciones para averiguar qué es lo que buscan en ti. Puede haber una razón de todas esas actitudes que te sorprenda.



Géminis (mayo 21-junio 21)

No cantes victoria aún porque creas que un enemigo se aleja y que ya no estará más presente en tu día a día, probablemente en lo laboral. Es solo una tregua, aún queda un trecho por recorrer hasta que consigas que la situación cambie para siempre.



Cáncer (junio 22-julio 22)

Debes aclarar en tu interior si te importa o no una persona y hasta qué punto te importa afectivamente. Si no lo tienes claro, date un tiempo para pensarlo, pero no demasiado ya que eso perjudica a esa persona. No debes jugar con sus sentimientos.



Leo (julio 23-agosto 22)

Horóscopo Leo Hoy, 13 de Abril de 2021 Acepta sin protestar lo que ciertas normas imponen, ya que son por el bien común y oponerse a ellas no te traerá buenas consecuencias, es más, son una falta de consideración por los demás. Piénsalo y verás que debes de contribuir al bien común.



Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Ten cuidado con lo dices, pero sobre todo con lo que pueden oír ciertas personas que están cerca de ti y no tienen por qué enterarse de tus comentarios o de lo que sabes de un tema algo sensible. Es mucho mejor que impere la discreción.



Libra (septiembre 23-octubre 22)

Tienes un camino por recorrer que es complejo, seguramente en un tema relacionado con la salud, pero lo cierto es que lograrás vencer el problema dentro de muy poco. No abandones la lucha. Si en algún momento flaqueas, pide ayuda.



Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy vas a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, así que estarás con todo el ánimo posible si tienes una entrevista de trabajo o una posibilidad de conseguir un nuevo puesto. Sonríe y confía, cuanto más positividad, mejor te saldrá.



Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

No tendrás demasiada confianza en una persona que te promete cambiar sus actitudes. Si es tu pareja, debes analizar con mucha calma cómo es la relación y ser lo más honesta u honesto contigo mismo para decidir qué es lo que quieres para tu vida.



Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hay ciertos aspectos que te limitan, pero debes darte cuenta de que esa limitación la puedes superar y que la clave está en confiar en tus capacidades. Las tienes de sobra, ponlas a funcionar. Aprovecha un momento de soledad para pensar en ello.



Acuario (enero 21-febrero 19)

Tu humor sube hoy ya que alguien te comunica un noticia feliz de algún familiar y consigues superar un bache emocional. Todo eso hará que te apetezca mucho socializarte, aunque sea por teléfono. Disfrutarás con esas nuevas esperanzas.



Piscis (febrero 20-marzo 20)

Los gestos son importantes y hoy recibes uno muy amable de una persona que te aprecia mucho y que siempre que puede se pone a funcionar para ayudarte en lo que sea. Eso te llena de felicidad y das gracias por lo que tienes. Haces bien.