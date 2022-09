Aries (marzo 21 - abril 20)

La nueva semana comienza y será un poco abrumador en el trabajo, te llegarán muchas preguntas y problemas inesperados, pero las estrellas están a tu lado y estarás con ellas al final. Será un día duro, pero saldrás airoso de él.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Puede que no empieces bien la semana porque estás organizado y planificado, y es probable que te encuentres con muchas preguntas y cambios inesperados. No podrás hacer las cosas como quieres, pero te verás obligado a hacerlo. Sé paciente.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Hoy te sentirás bien y te dejarás influenciar fácilmente por los cambios, sorpresas y novedades. En general manejarás bien estos elementos e incluso te sentirás cómodo. Será uno de esos días en los que te sientes bien y todo está en armonía.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Te espera una sorpresa muy agradable, algo que llevas tiempo deseando, pero que puede llegar a ti de una forma que no esperabas. Si tienes un poco de fe en ti mismo los próximos meses pueden ser muy gratificantes, tanto a nivel profesional como en tu vida íntima.



Leo (julio 23 - agosto 22)

A veces alguien viene a ayudarnos cuando menos lo esperamos y nos saca de un gran problema. Hoy ocurrirá algo similar en tu vida para hacerte saber que estás en un gran momento, a pesar de tu impaciencia y los altibajos. El día que te espera hoy es mucho mejor de lo que planeaste.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Venus ingresará hoy a tu signo y estará en movimiento por algunas semanas. Esta es una gran oportunidad para mejorar tu vida íntima, sobre todo si has planeado llevarte mejor con tu pareja y seres queridos.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Es un buen día para los asuntos laborales, serás muy proactivo. Puede que tengas éxito o sentar las bases para que venga más tarde. En la vida íntima, sin embargo, las cosas no saldrán como esperas.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Algunas adversidades pueden llegar inesperadamente y debes mantener los ojos abiertos hoy, especialmente en el trabajo. Tus enemigos están activos, pero no te atacarán de frente porque te tienen miedo. El verdadero peligro viene por traición o por la espalda.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Tienes una habilidad inigualable para apretar los dientes, por lo que aunque el comienzo día no sea tan bueno, tu conciencia positiva y tu capacidad de vida harán que termine de una manera muy diferente.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Hoy podrás demostrar astucia y destreza convirtiendo en positiva una situación que podría ser muy desfavorable. La suerte te ayudará a poder esquivar el peligro e incluso tendrás un posible éxito o un reconocimiento.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Tienes que enfocarte en tus propios asuntos, no te metas en cosas que no tienen que ver contigo o te arrepentirás de haberlo hecho. Las estrellas no serán demasiado buenas para ti hoy, e incluso si actúas de buena fe, las cosas eventualmente se te complicarán. No querrás entrar en discusiones o expresar tu opinión públicamente.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Si quieres tener un buen día hoy tienes que actuar más con la cabeza que con el corazón. No es fácil para ti, pero las emociones pueden causarte más problemas que beneficios. Sin embargo, tu mente estará más despejada que en otros momentos, especialmente cuando se trata de trabajo.