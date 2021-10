Aries (marzo 21-abril 20)

La casualidad te lleva a conocer a una persona que está muy en tu línea y que coincide contigo en experiencias pasadas, edad o intereses comunes y eso te da un empujón de energía y ganas de seducir. Aprovecha, lo pasarás muy bien y subirá tu autoestima.

Tauro (abril 21-mayo 20)

No importa lo que sepas o no hacer, lo que hoy va a resaltar en ti son tus ganas y tu entusiasmo por hacerlo y eso te va a proporcionar muchas alegrías. Alguien reconoce tu esfuerzo y te empuja a mejorar. Abres una puerta con alguien que toma decisiones.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Llevas tiempo queriendo ver o charlar con alguien a quien verdaderamente tienes mucho cariño y ahora puede surgir una oportunidad que no puedes dejar pasar por pereza. No te pongas ninguna excusa ni siquiera si has tenido una jornada dura.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Intenta pasar la jornada con la mayor tranquilidad posible, no te conviene alterarte ya que hoy no estarás con fuerzas sobradas ni mentales ni físicas. Procura descansar y dejar lo complicado para mañana. Todo tiene su momento.

Leo (julio 23-agosto 22)

La luna estará en menguante en tu signo hoy, lo que te puede producir algún bajón emocional y que no veas las cosas con demasiado optimismo. No tendrá mayor importancia si sabes controlar los ánimos. Intenta distraerte con alguna actividad ligera.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

La educación y la empatía te vienen bien hoy para afrontar una reunión algo pesada o en la que no te encuentras demasiado a gusto porque no conoces bien el terreno todavía. Una sonrisa te ayudará. Muéstrate con empatía y ofrece tu colaboración.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Puede que tengas una sensación subjetiva de que hay alguien en el trabajo que está en tu contra o que te pone problemas en exceso, pero eso no es cierto. Háblalo con algún compañero de confianza y lo verás. Sólo es un fantasma tuyo por algo del pasado.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Tu humor será magnífico hoy y conseguirá que las personas que estén cerca de ti, ya sea tu familia o las amistades, se rían contigo. Mente chispeante y ocurrencias que divertirán mucho a todos. Aprovecha para mejorar ciertas relaciones.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Si sales de tu zona de confort, por mucho que te cueste, verás que no es tan complicado abordar una cuestión espinosa con la pareja. No sentirás más que has defraudado a los que te quieren. Las palabras pueden ser muy curativas.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Hoy debes de dejar de lado todo lo que signifique frivolidad o caprichos de alguna clase porque es necesario que estés al lado de alguien que necesita mucho tu ayuda. Pero no será divertido, eso lo debes de tener muy presente.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Si crees que te falta tesón para abordar un proyecto, quizá debas plantearte algún método externo que te ayude a conseguirlo. Busca información para encontrar la mejor opción para desarrollarte. Encontrarás maneras de superar los obstáculos con cierta ayuda.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Tendrás que ver cómo salvas un obstáculo en un proyecto que está ya avanzado, pero que sufre un pequeño retroceso. No te preocupes, hay gente dispuesta a echarte una mano desinteresadamente. El teléfono y cierta habilidad con las palabras te ayudará.