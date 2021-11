Aries (marzo 21-abril 20)

Será una jornada muy entretenida en la que no va a faltar un rato de ocio con una de tus aficiones que te lo hará pasar muy bien, muy relajadamente. Será algo relacionado con lo artístico que reconforta tu espíritu y te hace sentir especialmente bien.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Mantienes un contacto muy directo con amigos o amigas, con alguien que te da buenas ideas y que te apoya en todo momento. Las redes sociales te van a ayudar pero no vuelques todo tu tiempo en ellas, debes controlar este aspecto un poco más.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Hay ciertos contactos sociales que has dejado de lado una larga temporada y que ahora te cuesta retomar. Quizá es que no te interesaban demasiado, pero en cualquier caso no debes olvidarlos. Hay algunos de ellos que te aportan buenos momentos

Cáncer (junio 22-julio 22)

Encuentras buena afinidad con algún compañero de trabajo o estudios, lo que te hace unirte a él o ella en temas reivindicativos que te van a llevar bastante tiempo. Pero en este momento crees que es imprescindible y estarás en lo cierto.

Leo (julio 23-agosto 22)

Te gusta ejercer la protección con los tuyos, especialmente si tienes hijos, y por eso hoy no vas a dejar que nadie, sobre todo la familia política, se meta en tus asuntos. Pondrás muy claros los límites. Te escucharán y conseguirás que se alejen algo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Hay un proyecto al que te has unido con personas que hasta ahora no conocías demasiado y lo cierto es que te va a dar muy buenos ratos en los que aplicarás tu inteligencia y tus conocimientos con generosidad. Sigue por ese camino.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Cuéntale a alguien eso que ahora te pasa por la cabeza y es algo triste o negativo sin ningún tipo de miedo o de vergüenza. Cuando te oigas en voz alta habrás dado un paso importante para salir de ello. Encontrarás más comprensión de la que esperas.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Hoy ganarás una batalla que necesita una estrategia y eso no se te da nada mal. Pensarás en cuál es el paso a seguir para armonizar con tu pareja esas cosas que os distancian ahora. Y acertarás de pleno si vas por el camino de la comprensión.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Vigilar la salud es muy acertado, pero sin excederse ni estar todo el día pensando en posibles enfermedades. Debes relajarte en este sentido ya que todo está en orden y las obsesiones no te favorecen, al contrario, pueden traerte malos ratos.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Ten cuidado porque la parte más fuerte de tu carácter y quizá un poco de obstinación estarán presentes hoy en todo lo que hagas, pero no es lo ideal que te empeñes en algo que no tiene sentido. Vigila para no saltar ciertas barreras.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Un conocido o conocida quiere compartir contigo un rato especial y vas a tener que hacer un hueco improvisado en tu agenda. Pero debes poner mucha atención a lo que busca, ya que tiene sus objetivos claros y puede que no coincidan con los tuyos.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Puede que no te convenga hoy dejarte llevar por una persona cercana que no ve las cosas como tu, incluso si es tu pareja. Debes defender tu derecho a actuar de la manera que creas oportuna, convéncela de que tienes todo el derecho a decidir.