Aries (marzo 21 - abril 20)

Te vendrá bien ahora potenciar tu inteligencia emocional, así que será muy apropiado que estés en contacto con grupos sociales o con alguien que necesite unas palabras de consuelo. Aprenderás mucho de todo eso, algo valioso para ti.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

No cargues las tintas en algo que ha pasado con la pareja y que te ha resultado agobiante o desagradable. Quizá no esperabas esa reacción de ella y ahora sientes desconcierto. Háblalo sin dudarlo y todo quedará en una mera anécdota.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Tienes claro qué es lo que te gusta hacer y dónde quieres llegar. Solo falta que no creas que sin esfuerzo vas a poder hacerlo, porque eso solo te puede generar frustración. Potencia tus aptitudes con fuerza y tendiendo claro el trabajo que supone.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Hay cierta oportunidad laboral que contemplas, aunque es a largo plazo, y mientras tanto evalúas otras posibilidades. Lo más importante es que te marques una agenda y un tiempo para hacer cada cosa. En eso radicará la clave del éxito.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Tus creencias, sean de la clase que sean, son importantes para ti y hoy lo vas a tener muy claro. Actuarás según ellas y lo cierto es que eso te aportará coherencia y bienestar. Por la noche, lee un buen libro, alguno que sea reconfortante y te aporte algo.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Físicamente no es tu mejor momento, ya que puede que el otoño te esté influyendo de alguna manera en esas pequeñas dolencias musculares que resurgen. No dejes de hacer ejercicio, o al menos andar. Estar en casa no te va a hacer ningún bien.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Hoy te vas a sentir con mucha ligereza y dejarás que nada te haga mella. Será un buen día en el que podrás hacer alguna actividad que te apetece mucho y te será muy relajante. Disfrutas y te sientes bien. Transmitirás ese optimismo a la familia.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Lograrás el respeto de ciertas personas que quizá te hayan saltado en la toma de decisiones y que ahora ven que llevabas razón. Es muy posible que recibas sus disculpas y sientas satisfacción y recompensa. Tendrás claro que tu criterio es acertado.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Será una jornada bastante intensa, con mucho trabajo, pero lo cierto es que no te va a importar porque eso significa que tus necesidades están cubiertas y que todo va por bastante buen camino. Darás gracias por ese trabajo, incluso si no es perfecto.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Buscas algún negocio nuevo o hablas con socios o con alguien que puede impulsarte económicamente. Pero tendrás que tomártelo con calma y sobre todo utilizar nuevas estrategias. Olvida el pasado y la manera en que funcionaste entonces.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

La tentación de observar a escondidas algo de tu pareja te acecha hoy, aunque en realidad no es nada positivo, es desconfianza. Si no puedes reprimir esa curiosidad, al menos, hazlo con mucha sutileza. Pero te darás cuenta de que es un juego peligroso.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hay una persona que puede que te esté jugando una mala pasada. Tienes que hacerle notar que has descubierto cuál es su juego y que no estás de acuerdo con él. Hazlo sin ningún tipo de remordimiento, al fin y al cabo, la víctima eres tu.