Aries (marzo 21 - abril 20)

Hoy serás dominado por tus sentimientos y emociones, será imposible no dejarte llevar por ello y eso puede tener algunas implicancias negativas, pero nada que te afecte demasiado. En general será un día favorable en varios ámbitos de tu vida, sobre todo en lo que se considera más importante.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Te espera un día afortunado y feliz, principalmente porque tú estarás bien. Te sentirás realizado, con pocas dudas y sin titubear. Por algún motivo estarás muy seguro de tú mismo y eso te beneficiará en muchos sentidos.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Será una jornada de inspiración, vendrán ideas muy buenas tu mente y se prenderá un chispa que no aparecía hace tiempo en tu vida. Aumentarán tus ganas de hacer planes y concretar proyectos por ti mismo, pero también con otras personas.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

El día no comenzará como esperas, ocurrirán algunas cosas negativas que te bajaran el ánimo. Pero no te desesperes antes de tiempo, porque a medida que pasen las horas te sentirás mejor, para para ello debes tener voluntad.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Hoy debes guiarte por tu corazón. Te sentirás en una encrucijada, tendrás que tomar una decisión muy importante y no sabrás qué hacer. La recomendación para ti es dejar de lado lo objetivo y lo parcial, porque ahora mismo no te sirve de nada. Debes prestar atención a tus sentimientos y tu intuición.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Hoy te sentirás muy inspirado en el trabajo Tendrás iniciativas, propondrás ideas y los demás lo notarán. Será un día muy cansador, pero no lo verás como algo negativo, por el contrario te sentirás muy productivo, sentirás que cumples un propósito y que estás aportando.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Sueles ser objetivo y racional, pero hoy eso quedará de lado, porque prevalecerá la impulsividad y la intuición. Te sentirás en un territorio extraño, pero no es necesariamente algo malo, solo debes acostumbrarte a la sensación y solo así entenderás que a veces hay que salirse de lo racional.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Será un día lleno de actividades y te sentirás realizado. Pese a que estarás haciendo muchas cosas y al mismo tiempo, en tu interior habrá paz, porque estás cumpliendo con tus responsabilidades. Llegará la noche y podrás descansar como lo mereces.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Tendrás la oportunidad de dar un giro radical en tu vida. Llegará una nueva faceta emocionante, pero que te asusta. No querrás aceptar esta nueva oportunidad, pero no la descartes sin antes meditar bien la idea. No tengas miedo a seguir nuevos caminos.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Será un día con altos y bajos, muchos de ellos, pero los superarás todos exitosamente. Deberás tomar varias decisiones y tener varias conversaciones, serán momentos complejos, pero podrás sortearlos sin gran dificultad.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Llevas un tiempo esperando algo que sabes que es difícil que llegue. Está bien ser optimista y mantenerte esperanzado, pero también debes ser realista. No puedes pasarte toda la vida esperando algo que no te asegura nada. Debes velar primero por ti.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Cuidado con el dinero y gastos grandes. Estos días debes administrar muy bien tu economía, porque un pequeño error podría tener consecuencias muy grandes. Se precavido y no confíes en nadie que no te de completa seguridad.